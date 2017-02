Concurso premia melhor fantasia no Parque da Criança neste domingo

Em especial para o público infantil, o Parque Cidade da Criança vai promover neste domingo (26), o ‘Bailinho de Carnaval’ e o ‘Concurso de Fantasia’, a partir das 16h. As crianças e os pais interessados em concorrer devem chegar antes para realizar a inscrição.

Além do Bailinho, a semana de Carnaval do Parque conta ainda com sessão de fotos, oficina de pinturas, brincadeiras populares e o desfile do bloco infantil ‘Eu se babo’.

A programação especial começou na última quarta-feira (22) com a chegada da ‘Kamelinha’, representando a figura tradicional da folia momesca, a boneca ‘Kamélia’.

Programação

Nesta sexta-feira (24), as atividades no espaço iniciam às 15h30 com o cortejo do Bloco ‘Eu se babo’. Às 17h ocorre a oficina de pintura, seguida das brincadeiras populares, às 17h30. No sábado, além das atividades lúdicas, às 17h, será apresentado o musical ‘Carnaval de Romeu e Julieta’. Toda programação, exceto o acesso aos brinquedos infláveis, é gratuita.

Carnaval Parque Cidade da Criança

23 e 24 de fevereiro (quinta e sexta)

15h30 às 16h30 – Cortejo do Bloco ‘Eu Se Babo’ do Parque

17h às 17h30 – Oficina de Pintura – Teatro

17h30 às 18h30 – Brincadeiras Populares – Anfiteatro

25 de fevereiro (sábado)

15h30 às 16h – Cortejo do Bloco ‘Eu Se Babo’ do Parque

17h às 18h30 – Musical ‘Carnaval de Romeu e Julieta’ – Teatro

18h às 19h30 – Brincadeiras Populares – Anfiteatro

26 de fevereiro (domingo)

16h às 17h30 – Bailinho de Carnaval – Praça de Alimentação

17h30 às 19h – Concursos de Fantasia – Hall de Entrada

18h às 19h30 – Sessão de Fotos: Ícones do Carnaval – Cineminha

Com informações da assessoria