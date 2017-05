Concurso para rainha e princesa agita Baile Rosas de Maio em Manaus

Em busca de promover a socialização e valorização da Terceira Idade, a Prefeitura de Manaus realizou, nesta sexta-feira (12), a 12ª edição do tradicional Baile Rosas de Maio, no Parque Municipal do Idoso, localizado na avenida Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. Animada, a festa contou ainda com o desfile que premiou a Rainha Rosas de Maio 2017.

“O Baile Rosas de Maio é um dos bailes mais tradicionais de Manaus. Além de promover e integrar os nossos idosos, o baile homenageia as mães nesse mês que também é delas. É uma festa muito bonita que a Prefeitura realiza todos os anos”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Mário Barros.

Aproximadamente mil pessoas acompanharam o desfile que consagrou Cristina Rocha, 60, do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Rouxinol, da Cidade Nova, como a nova rainha rosas de maio de 2017. Cristina enfrentou outras 14 participantes e foi premiada com um dia de beleza no Salão Styllus, um jantar com acompanhante no Picanha Mania e um brinde surpresa.

“Eu estou muito feliz. Essa é a primeira vez que eu participo do desfile e logo de primeira consegui esse título para o meu bairro, para a família Rouxinol, porque é isso que nós somos lá, uma família”, declarou a rainha do baile.

Segundo o gerente de atividades especiais da Semjel, Ewerson Carvalho, a premiação foi estendida a todas as participantes do desfile. “Graças aos nossos parceiros conseguimos premiar todas as participantes do desfile com brindes surpresas. Além da Rainha, as princesas (primeiro e segundo lugar) também serão premiadas com jantar com acompanhante no Picanha Mania”, afirmou Carvalho.

Para animar a festa, Breno Marx e Ângela Rodrigues colocaram os jovens idosos para dançar com sucessos de forró, brega e MPB. E um desses casos foi o de Maria Freitas, 75, que animada dançava e brincava com as amigas enquanto a música tocava. “O Baile Rosas de Maio é tudo de bom. Participo há muitos anos e esse ano está muito bom. Torci muito e a Rainha do meu centro foi campeã”, contou Maria, participante das atividades do CEL Rouxinol há 10 anos.

Colocação no concurso

Rainha Rosas de Maio

– Cristina Rocha, CEL Rouxinol – Cidade Nova (89 pontos)

1ª Princesa Rosas de Maio

– Maria da Silva, CEL Ninimberg Guerra – São Jorge (86 pontos)

2ª Rainha Rosas de Maio

– Maria dos Santos, CEL Zezão – São José (85 pontos)

Com informações da assessoria