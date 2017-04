Concurso escolhe cartaz oficial do Festival de Parintins 2017

Artistas plásticos estão convocados para participarem do Concurso de Telas para a escolha do Cartaz Oficial do 52º Festival Folclórico de Parintins. O evento é uma realização da da Secretaria de Cultura e Turismo e Meio Ambiente do município em parceria com a Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP) e será realizado no dia 29 de abril.

As inscrições podem ser feitas diretamente na sede da AAPP, situada na avenida Amazonas nº 2818, Centro de Parintins, em horário comercial, no período de 06 a 26 de abril.

A diretoria da AAPP informou que não irá cobrar a inscrição dos participantes deste pleito de 2017.

