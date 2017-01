Concurso do TRT11 tem mais de 76 mil inscritos

A Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgou, nesta quinta (19), a estatística de inscritos no concurso público para provimento dos cargos do quadro de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima). De acordo com os números divulgados no site da FCC (www.concursosfcc.com.br), são 76.872 inscritos, dos quais 968 concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência e 7.158 disputam as vagas reservadas aos candidatos negros.

Com provas marcadas para o próximo dia 19 de fevereiro, o concurso do TRT11 oferece 48 vagas imediatas para os cargos de analista judiciário (nível superior) e técnico judiciário (nível médio), além de formação de cadastro de reserva, conforme especificado no edital nº 01/2016.

O cargo mais concorrido é o de técnico judiciário – área administrativa, cujas 26 vagas têm 50.032 inscritos. Desse total, 45.119 competem pelas 17 vagas de ampla concorrência, 571 concorrem às duas vagas reservadas aos candidatos com deficiência e 4.342 disputam as sete vagas reservadas aos candidatos negros.

Dentre os cargos de nível superior, o mais disputado é o de analista judiciário – área administrativa, destinado aos candidatos com diploma em qualquer área de formação universitária. Os 5.632 inscritos disputam uma única vaga existente, enquanto 105 candidatos com deficiência e 688 candidatos negros inscreveram-se para as vagas reservadas que vierem a surgir durante a validade do concurso.

Com informações da assessoria