Concurso de fantasias e máscaras será no Teatro Amazonas

O colorido das plumas e paetês vai dar o tom especial ao Carnaval 2017, com o encantamento promovido pelo tradicional Concurso de Fantasias e Máscaras do Carnaval do Amazonas que o Governo do Amazonas realiza, via Secretaria de Cultura, nos dias 19 e 26 de fevereiro. Em sua 14ª edição, o evento terá lugar no Teatro Amazonas, em alusão à comemoração dos 120 anos da casa, e acontece a partir das 18h, no dia 19, e as 19h, no dia 26.

O concurso acontece nas modalidades Fantasia Infantil, dia 19, e Fantasia Adulto e Máscara, dia 26. Na modalidade “Infantil”, terá as categorias Luxo Infantil e Originalidade Infantil, divididas nas faixas etárias de 03 a 05 anos, 06 a 08 anos e de 09 a 12 anos.

Já a modalidade “Fantasia Adulto” conta com as seguintes categorias: Luxo Masculino, Luxo Feminino, Originalidade Masculina, Originalidade Feminina, Mestre Sala e Porta Bandeira, e Melhor Idade. E na modalidade Máscara, as categorias Originalidade e Luxo.

Durante o concurso, serão avaliados itens como a consonância com o título da fantasia e o seu histórico, a criatividade na elaboração, o desempenho cênico do (a) modelo, e o acabamento da peça. Além disso, algumas categorias terão critérios específicos na avaliação, como sintonia, evolução, emprego de certos materiais, tanto alternativos como nobres ou luxuosos.

“Os Concursos de Fantasia realizados pelo Governo, via Secretaria de Cultura, são uma tradição no cenário cultural do Amazonas e nos remetem aos antigos carnavais, com a participação das famílias, principalmente, das crianças”, declarou o secretário de Cultura, Robério Braga.

As inscrições do concurso são gratuitas, e para o Concurso de Fantasias Infantil, podem ser feitas no período de 8 a 17 de fevereiro, na sede da Secretaria de Cultura, e no dia 19 de fevereiro, das 15h às 17h, no Teatro Amazonas. Já as inscrições para o Concurso de Fantasias Adulto vão de 8 a 24 de fevereiro, também da sede da SEC, e no dia 26 de fevereiro, das 15h às 18h, no Teatro Amazonas.

O edital e os demais documentos relativos ao concurso estão disponíveis no site editais.cultura.am.gov.br.

Com informações da assessoria