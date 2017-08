Concluintes do EJA: inscrições para UEA só podem ser feitas em edital de Vestibular

Universidade do Estado do Amazonas -Foto: Divulgação

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informa que os candidatos aos cursos com início em 2018 da instituição, e que concluíram o Ensino Médio por meio do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), só poderão se inscrever por meio do Edital do Vestibular.

De acordo com a assessoria da UEA, a inscrição no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) só é possível para quem concluiu, ou está concluindo, o Ensino Médio de forma regular.

Confira os Editais nos links abaixo:

VESTIBULAR: https://www.vunesp.com.br/UEAM1701

SIS: https://www.vunesp.com.br/UEAM1702

Leia mais:

UEA divulga lista de isenção da taxa de inscrição do Vestibular e SIS 2017, acesso 2018

Inscrições para Mestrado em Ciências Humanas da UEA começam na segunda

Massacre no Compaj vira documentário e será exibido nesta sexta na UEA