Concerto ‘Mulheres na Música’ reúne grandes compositoras do repertório clássico de Manaus

Uma reunião de mulheres que fazem música, com talento e muita disciplina irá acontecer nesta terça-feira (20), às 20h, no Teatro Amazonas, no concerto ‘Mulheres na Música’, que compõe a Séria de Concertos Especiais da Amazonas Filarmônica, com entrada franca. O concerto também integra as homenagens aos 120 anos do Teatro Amazonas.

Projeto idealizado pelo maestro da Amazonas Filarmônica e diretor dos Corpos Artísticos do Amazonas, Marcelo de Jesus, teve como base o simpósio “Mulheres Regentes”, criado por uma das mais destacadas maestrinas brasileiras da atualidade e regente titular da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, Ligia Amadio, que reunirá, ainda neste mês, maestrinas de todo o Brasil.

O concerto Mulheres na Música terá o envolvimento de todas as mulheres que fazem parte da Amazonas Filarmônica e ainda a participação de ilustres personalidades do cenário cultural local, como a atriz, cantora e diretora, conhecida como “Dama do Teatro Amazonense”, Ednelza Sahdo, recitando poesias da reconhecida poetiza amazonense Violeta Branca, além da francesa Isabelle Sabrié, soprano da orquestra, que apresentará no evento uma composição inédita, de própria autoria.

No repertório, peças de Clara Schumann (1819-1896), Chiquinha Gonzaga (1847-1935), Lina Pires de Campos (1918-2003), Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847) e Lindalva Cruz (1908-2005), compondo um concerto de 1h30 de duração.

De acordo com o secretário de Estado de Cultura, a cada evento realizado pelos Corpos Artísticos do Amazonas, novas possibilidades são exploradas, valorizando as diversas vertentes artísticas existentes.

“A Secretaria de Cultura do Amazonas possui grandes talentos que vão mostrando suas potencialidades com muito profissionalismo e talento, dando acesso à cultura de qualidade à população. E neste concerto, são as mulheres, as grandes homenageadas, por sua grande contribuição ao cenário cultural local, com talento e sensibilidade!”, ressaltou.

