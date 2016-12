Concerto de Natal reúne clássicos ao ritmo do jazz no Teatro da Instalação

“Boas Festas” são os desejos da Amazonas Jazz Band para o público manauara, além de ser também o título do último concerto da Orquestra em 2016. Encerrando o ano em grande estilo, o Governo do Amazonas, via Secretaria de Cultura, promove a apresentação do grupo em dois dias, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, no Centro Histórico de Manaus.

O concerto acontece nesta terça-feira (13) e na quarta-feira (14), sempre com início marcado para às 19h, segundo o maestro Rui Carvalho, quem rege a Orquestra. “Nosso objetivo é englobar a música natalina, e diversos gêneros também, que a Amazonas Band já vem trabalhando ao longo do ano”, disse.

“Além da MPB e do Jazz, na sua vertente mais popular, vamos trazer ainda o ritmo latino nos arranjos das canções”, destacou o maestro. Do Natal, os clássicos serão apresentados com os arranjos originais. É o caso de Jingle Bells e Santa Claus. Já as demais músicas terão um solista, cada, além de adaptações feitas pelo próprio Rui Carvalho. Um medley, com outros sucessos natalinos, ganha readaptação da Jazz Band, para ser apresentado nos dois dias de apresentação do concerto.

Para as duas noites, a entrada está liberada para público, que já está em ritmo natalino. A classificação é livre.

O Barquinho

Clássico da Bossa Nova brasileira, “O Barquinho” é outra canção que faz parte do concerto “Boas Festas”, que será apresentado no Teatro da Instalação, pela Amazonas Jazz Band, sob regência do maestro Rui Carvalho.

Feita em parceria com Ronaldo Bôscoli, “O Barquinho” é a música mais famosa de Roberto Menescal, escrita durante uma viagem de barco com os amigos, onde a frase mais famosa – O barquinho vai, a tardinha cai – significou um problema no motor da embarcação, que deixou o grupo à deriva, no meio do Oceano Atlântico, perto da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

No dia seguinte, Menescal e Bôscoli se encontraram novamente e começaram a recordar o fato. Para nossa sorte, eles conseguiram transformar aquele episódio quase trágico em um “dia de luz, festa do sol”, eternizada na letra conhecida por todos.

Com informações da assessoria