Comunidades indígenas ficam isoladas e eleitores enfrentam dificuldades para votar em Tabatinga

Eleitores que moram na aldeia indígena das comunidades Umariaçu I e II, no município de Tabatinga, no Amazonas, que ficam localizadas a cerca de quatro quilômetros da cidade, enfrentaram dificuldades para votar nas eleições municipais deste domingo (2) devido às fortes chuvas que atingiram a cidade e a zona rural nesta manhã e na madrugada.

A estrada de barro que dá acesso as comunidade ficou intransitável. O transporte público, como os ônibus e os mototáxis, não conseguiram entrar nas comunidades. Um dos coletivos, que estava cheio de moradores que votar na sede do município, na tentativa de ultrapassar a lama, quebrou e ficou atolado. As pessoas precisaram de ajuda para serem retiradas do veículo.

Tabatinga tem 30.111 eleitores, sendo que 8.156 votam na Zona Rural. Do total do eleitorado, 18% são indígenas, sendo 6.987 eleitores.

Votação

Apesar das dificuldades das comunidades indígenas, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) informou que, diferente das últimas eleições no município, nenhum caso de crime eleitoral foi registrado até esta tarde pelas equipes do órgão em Tabatinga.

