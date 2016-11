Comunidade quilombola realiza ações sociais no Dia da Consciência Negra em Manaus

Mais de mil pessoas participaram das ações promovidas pelo Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, durante todo o dia deste domingo (20). Pedindo o fim do preconceito racial e avanços sociais para a comunidade negra do Amazonas, os 450 integrantes do quilombo fizeram uma grande festa na avenida Japurá, com direito a samba e roda de capoeira.

Desde às 8h, o quilombo recebeu grupos de sambas que compõem agremiações Vitória Régia e Aparecida, além do grupo de maracatu e integrantes de escolas de capoeira. Mesmo com a chuva que atingiu Manaus no fim da tarde, a comunidade não “arredou o pé” do local e prestigiou a homenagem feita pela velha guarda da escola ‘Verde e Rosa’, que nasceu a poucos metros do quilombo.

De acordo com a organizadora de eventos do vilarejo, a analista de comércio exterior Jamily Souza da Silva, 40, o evento foi feito para unir a sociedade em prol da resistência da comunidade afrodescendente.

“Esse é um momento em que a comunidade comemora os avanços adquiridos e pede mais tolerância e respeito com os negros. Hoje é uma data simbólica que representa a luta do povo negro. Nosso quilombo tem 126 anos de história e muitos amazonense ainda não o conhecem. Esse evento tem o objetivo de aproximar a sociedade e relembrar a nossa luta por direitos”, disse.

A conselheira municipal de cultura e integrante do Movimento Afrodescendente do Amazonas (AfroAmazonas), Marieny Matos, 50, ressaltou o movimento de luta da negritude do Estado. Segundo ela, a comunidade negra tem ganhado espaço e deve ser tratada como igual.

“Esse é um momento em que devemos fazer uma reflexão. Apesar de todas as conquistas e avanços, nossa comunidade ainda sofre com muito preconceito. É uma questão cultural que precisa ser combatida. Somos todos iguais. A população brasileira é composta por negros, índios que se miscigenaram. Todos nós temos D.N.A de negros em nossa descendência. Então essa luta por igualdade deve ser e é de todos”, relatou.

Jamily ressaltou que o Dia da Consciência Negra é uma conquista da comunidade, mas as pessoas não devem lembrar dos negros somente nesta data.

“O negro não deve ser lembrado somente neste dia 20 de novembro. O negro faz parte da sociedade e contribuiu, assim como continua contribuindo, para a história desse país. Somos iguais e vamos continuar lutando por melhorias de políticas que nos respeitem, que respeitem a diversidade. Chega de intolerância. É horrível ver que ainda existe preconceito e isso ficou muito mais evidente com a utilização das redes sociais”, disse a organizadora do evento.

O quilombo, que existe há 126 anos, é formado por descendentes de escravos maranhenses que se estabeleceram na Praça 14 de Janeiro. O vilarejo é o segundo quilombo urbano reconhecido no Brasil, título concedido pela Fundação Cultural Palmares. No Dia da Consciência Negra do ano passado, o Quilombo Urbano Barranco de São Benedito se tornou Patrimônio Imaterial do Estado do Amazonas. A lei buscou preservar as tradições dos descendentes de escravos maranhenses.

As cantoras amazonenses Lucilene Castro, Márcia Siqueira e Fátima Silva sobem ao palco, montado pelo quilombo na avenida em frente à sede da comunidade, e fecham o ciclo de ações deste domingo.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO