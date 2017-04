Comunidade de Presidente Figueiredo recebe torneio de pesca esportiva

No próximo sábado (22), o Lago do Rumo Certo, que fica na comunidade de mesmo nome, localizada no km 165 da BR-174 em Presidente Figueiredo (a 117 Km de Manaus), voltará a ser palco do tradicional torneio de pesca esportiva. O evento será realizado pela equipe ‘Fuleragen’s Team Pesca Esportiva’, que estão comemorando a cheia do lago de Balbina. Este é o segundo evento realizado pela equipe no município.

“Desde o primeiro torneio buscamos respeitar a legislação vigente, colaborando com o meio ambiente e unindo a diversão que é pescar e o prazer do turismo, pois poucas pessoas de nossa região conhecem a beleza que temos e a diversidade da nossa Amazônia” declarou Josias Silva, campeão do último torneio e integrante da equipe. Ele pescou um tucunaré de 4.500 kg.

A ‘Cacaia’, como é conhecido o lago, passou por uma forte estiagem que durou quase 2 anos. Com as fortes chuvas na região nos últimos dias, o lago está voltando a sua normalidade. O turismo de pesca também voltou a ser explorado.

O torneio é voltado para amantes profissionais e amadores da arte da pesca. O evento tem o valor de R$ 20,00, por dupla, no ato da inscrição. A quantidade de participantes será de 20 duplas.

Durante o evento será proibido consumir bebida alcoólica, além do uso de artefatos explosivos, já que se trata de um torneio artesanal. Caso haja algum tipo de violação das regras, a dupla competidora será automaticamente desclassificada. A premiação será dividida em duas classificações: premiação em troféu personalizado para as três primeiras duplas e premiação em troféu personalizado para o maior peixe.

Jackson Salvaterra

Correspondente TV EM TEMPO