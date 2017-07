Comunidade católica de Manaus celebra Dia de São Cristóvão

As comemorações tiveram início no último dia 22 e encerraram nesta terça – Fotos: Márcio Melo

A comunidade católica de Manaus participou, nesta terça-feira (25), do último dia de festejos em honraria a São Cristóvão. As comemorações tiveram início no último dia 22 e encerraram com uma missa, seguida de procissão e carreata pelas ruas da cidade.

Durante quatro dias, a comunidade participou de missas e um arraial em homenagem ao santo padroeiro dos motoristas e viajantes. Este ano, a solenidade religiosa completa 57 anos. A missa teve início às 18h e a carreata com fiéis seguiu a imagem de São Cristóvão pelo bairros: Praça 14 de Janeiro, Cachoeirinha, Boulevard Álvaro Maia, ambos na Zona Sul. Em seguida, a benção dos carros – onde os bispos e padres benzem os veículos e condutores que pedem proteção – foi realizada

Seguindo a tradição, após a carreta, a organização realiza o sorteio de uma rifa para contribuir com as reformas da paróquia de São Cristóvão, localizada na Rua Afonso Pena, bairro Centro, Zona Sul.

De acordo com a ministra da eucaristia da palavra, Lúcia Aires, no dia 25 de julho acontece uma tribo, preparação com três noites de celebração.

“A comunidade se mobiliza em prol de São Cristóvão e tudo é organizado e executado pela paróquia. É para o benefício da comunidade”, ressaltou.

Apesar de não ser motorista, Isaías Rodrigues dos Santos, 67, participa da procissão há três anos para pedir proteção para toda a família. “Peço para São Cristóvão proteger meus filhos e nora, que dirigem. Também peço proteção para todos os outros motoristas e viajantes. É muito importante essa fé para mim, pois eu já perdi amigos em um acidente de moto. Na época, eles estavam dirigindo uma motocicleta minha e, infelizmente, morreram”, destacou.

História

Seu verdadeiro nome era Réprobo e pouco se sabe sobre a sua origem. Dizem que ele era um homem muito alto, forte, da linhagem Cananeia e, por conta disso, sua profissão era ser um guerreiro. Graças ao seu porte físico, não havia um que o vencesse. Sua presença quase sempre era sinônimo de vitória.

Diz a lenda que ele chegou a trabalhar para vários reis e, inclusive, serviu ao demônio. Mas foi após ajudar uma criança a atravessar um rio, que ele descobriu que deveria servir a Jesus Cristo. Cristóvão permaneceu as margens do rio por muito tempo ajudando pessoas na travessia.

O santo é padroeiro dos motoristas e viajantes

Cristóvão se juntou a alguns cristãos e, após apanhar muito, jogou seu cajado no chão pedindo a Cristo que o florisse. E assim aconteceu, diante de 8 mil pessoas. Ele foi levado ao rei, que tentou de todas as maneiras que ele renunciasse a sua fé. Depois de várias tentativas, Cristóvão morreu decapitado.

Pela tarefa de ajudar as pessoas, Cristóvão é considerado o padroeiro dos motoristas, condutores e viajantes.

