‘Comunicação, Mercado e Academia’ é tema de série de podcasts de jornalista em Manaus

Entrevistas com profissionais de representatividade na academia e no mercado da área de comunicação serão o destaque da nova série que será lançada pelo jornalista e professor Rômulo Araújo. O formato escolhido para o projeto é o podcast que agrega características do rádio, mas que é disponibilizado na internet para acesso em qualquer hora e lugar.

O primeiro episódio será divulgado na manhã da próxima terça-feira, dia 23 de maio pelo site www.romuloaraujo.com.br e também nas plataformas Sondcloud e iTunes.

A série, segundo Rômulo, servirá tanto para informar sobre as diversas possibilidades de atuação na área de comunicação, quanto como uma espécie de “memória eletrônica” dos profissionais e estudiosos que nela atuam, seja no mercado ou na academia. Entretanto, a abordagem dos temas não é uma novidade. O jornalista chegou a lançar artigos e entrevistas com este enfoque em seu antigo blog/site chamado “O Segundo Registro”, desde 2012. O formato de podcast também chegou a ser adotado em entrevista com o jornalista e professor da Universidade de São Paulo (USP), Ricardo Alexino. A entrevista foi realizada no ano de 2014, como parte dos testes de formato para a série.

“Eu gosto de explorar as possibilidades multimídia que a comunicação e a tecnologia nos permitem, atualmente. Então, essa ideia vem de algo que eu já fazia no meu antigo projeto pessoal, mas agora em outro formato, com uma pauta mais elaborada e com o intuito de contribuir para criar um debate em torno do preparo e da atuação dos profissionais de comunicação hoje, aqui no Amazonas e em Manaus, especificamente”, declarou o jornalista e professor.

Semanalmente, toda terça-feira, novos episódios serão publicados. Rômulo Araújo convidará um entrevistado ou fará rodas de conversas com convidados especialistas nos temas sobre o preparo e atuação profissional em diversos campos de atuação dentro da área da Comunicação. A proposta é intercalar com produções de profissionais do Mercado e Academia sobre temas específicos. A ideia, segundo ele, surgiu também após sua mais recente experiência como professor universitário, que lhe permitiu tirar dúvidas de alunos a partir do contato constante com profissionais, alunos e estagiários – inclusive promovendo encontros entre eles.

Rádio

A primeira personagem será a doutoranda em Sociedade e Cultura na Amazônia, pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), e professora e coordenadora dos cursos de Publicidade, Jornalismo e Mídias do Centro Universitário do Norte (Uninorte/Laureate), Edilene Mafra. Pesquisadora da área de rádio, Edilene vai contribuir com análises sobre o passado, o presente e o futuro do rádio, além da atuação dos profissionais em meio às mudanças e às novas tecnologias.

“É a Academia que tem que refletir sobre o futuro do rádio e das produções radiofônicas. Não só do rádio, aliás, e sim de todos os meios de comunicação. A avalanche tecnológica que estamos passando vem modificando a nossa sociedade e temos que refletir sobre isso. E os profissionais do Mercado também precisam estar o tempo todo se reciclando, se renovando. Quando vemos iniciativas como essa do Rômulo, percebemos que não há nada melhor que Academia e Mercado andarem juntos”, avaliou Mafra.

Currículo

Rômulo Araújo é jornalista especialista em Design, Comunicação e Multimídia e atua como professor das disciplinas de Radiojornalismo e Laboratório e Práticas da Comunicação na Uninorte/Laureate, além de coordenar as produções de áudio e vídeo da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

Durante sua trajetória profissional, realizou projetos de podcasts para a Prefeitura de Manaus, Congresso de Ciências da Comunicação (Intercom Norte 2015) e para o Segundo Registro. Rômulo também foi o primeiro a compartilhar conhecimentos sobre o tema em forma de oficina (2014) e minicurso (2017) sobre produção de podcasts, com foco para fins jornalísticos e institucionais.