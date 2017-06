Compras de fim de ano devem começar em agosto no Amazonas

Representantes do comércio aguardam por melhorias no cenário político para ligar o “sinal verde” | Ione Moreno

O mês de agosto é apontado por representantes do comércio local como o termômetro do possível aquecimento para suprir o estoque das vendas no fim de ano. O cenário de crise política ainda é o indicador de uma instabilidade dos comerciantes, que preferem aguardar um momento mais oportuno para investir em produtos para atender à demanda do mês de dezembro.

Segundo o presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba Antônio Filho, no momento, não existe uma informação precisa dos pedidos que estão sendo feitos para atender às vendas do fim do ano. O movimento está tão brando que os comerciantes não têm se antecipado a comprar muito.

Os varejistas de linha branca, conforme Ataliba, ainda estão sem uma expectativa de melhorias. O representante comercial disse que não vê muito ânimo do pequeno, médio, ou até de grande varejistas em relação à linha branca para o fim do ano. “Eu recebi muitas queixas em relação aos movimentos das datas que aquecem o comércio. Não está como os comerciantes estavam esperando”, disse.

Henderson Martins

EM TEMPO