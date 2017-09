Compras com cupons de descontos ganham espaço em Manaus

Fornalha Pizzaria é um dos parceiros do Economiza Manaus

Os cupons de desconto estão, cada vez mais, ganhando popularidade em Manaus. Há tempos utilizados nos Estados Unidos, os cupons de descontos estão cheios de vantagens tanto para quem anuncia, como para quem utiliza. Aqui em Manaus, o site ECONOMIA MANAUS é o único deste seguimento, pois, diferente das plataformas de compras coletivas (que geralmente só funcionan após um determinado número de interessados aderirem a oferta), o cupom do site pode ser adquirido nos jornais “Agora”, “Amazonas Em Tempo”, pelo próprio site ou ainda por meio do aplicativo.

O site de cupons que traz descontos em diferentes segmentos, chegou em Manaus neste ano, já com muitos parceiros e vem conquistando marcas importantes. A Fornalha Pizzaria, por exemplo, oferece um rodízio de massas (com água e refrigerante inclusos) com 14% de desconto.

Sem repasse de lucros

Outra grande vantagem para os anunciantes é não precisar repassar parte do lucro das vendas para o Economiza Manaus. Nas compras coletivas, com os cupons de desconto, o valor a ser cobrado pela venda é de inteira responsabilidade do lojista, pois não há pagamento antecipado. O usuário entra na página, imprime o cupom e o apresenta à loja escolhida.

Além do aumento na quantidade de pessoas que conhecem e utilizam a marca/serviço, a publicidade são benefícios claros para a empresa que faz uma campanha com cupom, ainda mais envolvendo o Grupo Raman Neves de Comunicação, que oferece para o anunciante um leque de oportunidades midiáticas como: Portal Em Tempo, jornais Agora e Amazonas Em Tempo, Led, entradas ao vivo no canal Em Tempo, YouTube e spots em rádio).

Vantagens

Na prática, a promoção, por meio de cupons de desconto, permite que os clientes paguem menos pelo objeto e serviço desejado e, ainda, os parceiros conseguem um retorno em larga escala para seus serviços ou produtos. Esta é melhor forma de propaganda para um negócio regionalizado.

Então, quer economizar? Acesse https://goo.gl/6y1aUW

Leia mais:

Gosta de pizza? Pizzaria oferece 14% de desconto no rodízio em Manaus

Festa de comemoração? Empresa em Manaus oferece organização e kit-festas

Moda Plus Size em Manaus: Rara Beleza oferece opções com estilo e qualidade

TS Pneus em Manaus oferece descontos de até 86% para serviços no carro