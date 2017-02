Compras coletivas trazem economia para os foliões

Para driblar a crise econômica e o aperto no início do ano, que vem com os pagamentos de vários impostos, foliões de Manaus encontraram nas compras coletivas a oportunidade para conseguir adereços carnavalescos com preços que cabem no orçamento. Eles conseguem descontos que chegam a 10%.

De acordo com a técnica em eletrônica, Adriana Marinho, 39, com o aperto no início do ano, as compras coletivas – realizadas com as amigas -, foram a solução encontrada para economizar um dinheiro extra, e não perder a data festiva. A foliã disse que o comércio local oferece várias promoções e também descontos.

Adriana afirmou ainda que reuniu o grupo de amigas para fazer a compra de adereço carnavalesco de outras sete pessoas, com o objetivo de economizar e ajudar na construção das fantasias. “Estamos vendo as alternativas oferecidas pelo comércio, quem oferece descontos e quais as formas de pagamentos e parcelas nos cartões”, disse.

Para a gerente Fátima Brito, do armarinho Manoela, localizado na avenida Henrique Martins, no Centro, as vendas de acessórios para o Carnaval começaram a aquecer nas últimas semanas da data festiva. Segundo ela, a expectativa é que as vendas melhorem

nos próximos dias.

Entre os materiais mais procurados, segundo a gerente do armarinho Manoela, estão os acessórios, em seguida vem as fantasias.

Fátima explicou que os foliões preferem montar suas fantasias comprando os adereços, pelo fato de sair mais em conta. “Estamos com uma diversidade de material para atender todos os gostos dos foliões”, disse.

De acordo com gerente geral, com a experiência dos funcionários de vários anos atendendo o público carnavalesco, os foliões acabam recebendo orientações para montar suas fantasias.

Preços

Fátima explicou ainda que o consumidor pode encontrar, na loja, máscaras a partir de R$ 6, arranjos a partir de R$ 15 e fantasias a partir de R$ 45.

Em relação ao mesmo período do ano passado, Fátima afirmou que as vendas se mantiveram equilibradas e a expectativa é que haja um crescimento na próxima semana. Segundo a gerente, a loja oferece descontos e pagamentos nos cartões de créditos e débito em até 6x, sem juros.

A proprietária loja de adereços carnavalesco, Jully Fantasias, Jully Divino, explicou que as vendas estão bem melhores, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a proprietária, entre os adereços que estão com maiores saídas, estão as fantasias de personagens, desenhos animados, princesas e palhaços.

Jully Divino disse que as vendas da loja localizada na rua Lobo D’Almada, no Centro, tiveram aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a proprietária, os foliões podem encontrar fantasias a partir de R$ 60, chegando ao teto máximo de R$ 100.

De acordo com Jully, o valor das fantasias depende do modelo. “Nós ajudamos a montas as fantasias, dando dicas e orientações”, disse a proprietárias.

Henderson Martins

EM TEMPO