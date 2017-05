‘Compra de votos não tem mais espaço na República’, diz procurador eleitoral

O procurador regional eleitoral, Victor Riccely, personalidade presente nos julgamentos governador José Melo (Pros), realizados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), adianta como será a atuação da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) na organização e atuação das eleições suplementares para escolher o novo governador do Estado do Amazonas.

EM TEMPO – Os Estados da Paraíba, Roraima e Maranhão já tiveram governadores cassados, mas esta é a primeira vez, no país, que um governador é cassado e são convocadas novas eleições. Como a Procuradoria Regional Eleitoral do Estado recebeu esta notícia inédita?

Victor Riccely – Nós estávamos finalizando uma sessão no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), quando o julgamento do governador José Melo encerrou no TSE. A decisão foi uma demonstração de que compra de votos não tem mais espaço na República e que a Justiça Eleitoral reprimirá de forma significativa, quem fere a democracia de forma tão grave. Recebemos com satisfação este posicionamento, pois verificarmos que havia uma situação em que haviam muitas provas que ficam extremamente claras, como a compra de votos, que permitiu que a legislação fosse aplicada. Este processo desde que saiu do TRE ficou no âmbito público, na competência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o julgamento de qualquer atribuição, já está submetido ao procurador eleitoral, Rodrigo Janot.

EM TEMPO – Como o caso de eleições suplementares são resultados na minirreforma política, o que esta alteração muda efetivamente na atuação do PRE?

VR – Esta não é a primeira vez em que um governador é cassado no Brasil. No entanto, sob este prisma de ser organizada uma nova eleição, é a primeira vez que haverá um novo pleito no Estado para exercício de mandato de governador. Com esta decisão, gera uma maior necessidade de organização da Justiça Eleitoral e de todos os órgãos que irão atuar nestas novas eleições. A PRE irá fiscalizar e garantir a normalidade das eleições. O órgão terá a responsabilidade de fiscalizar quaisquer irregularidades no processo eleitoral, assim como receber as denúncias da população e tomar medidas cabíveis.

EM TEMPO – A minirreforma política deixa os políticos em alerta com respeito a aplicação de ações contra condutas irregulares?

VR – Neste caso, a cassação já existia, não é uma novidade para o brasileiro, a novidade trata-se das novas eleições. No julgamento no TSE, o ministro Luiz Barroso, se valeu de um dispositivo da minirreforma eleitoral, aprovada, pelo presidente do Congresso Nacional, em 2015, senador Renan Calheiros, para determinar novas eleições. Ele se orientou pela nova legislação e, outros ministros acompanharam seu posicionamento para cassar o José Melo. Com esta decisão, pode haver novas eleições, desde que o mandato restante seja maior que 6 meses, caso seja inferior não há necessidade. E, neste caso é o chefe do poder executivo quem assume a vaga.

EM TEMPO – Além de ser cassado, o governador do Estado também ficará inelegível por 8 anos, o que significa uma longa pausa na carreira política. Como ficarão as pendência perante à Justiça Eleitoral?

VR- A partir desta decisão, o governador José Melo não poderá concorrer a nenhum tipo de eleição nos próximos 8 anos e continuará respondendo para a Justiça sobre este processo, mas ainda há recursos para que ele interponha. A parte dele e outras consequências, se houver, serão no âmbito eleitoral e continuarão até que não haja nenhum recurso interposto.

EM TEMPO – Como será a atuação da Procuradoria Regional Eleitoral para o sucesso de novo pleito?

VR- Vamos analisar junto com o TRE, o calendário de datas das novas eleições suplementares, que deve ser decidido pelo presidente do TRE, desembargador Yedo Simões. Com a escolha da data, será organizado um pleito com os promotores eleitorais, com uma ação bem sucedida, a fim de coibir qualquer ato ilícito que possa macular a legitimidade das eleições. Isso envolve, ainda, estabelecer os prazos inerentes a registro de candidatura, período de propaganda eleitoral e de convenções partidárias. Será um novo processo eleitoral. O TSE permite que haja a diminuição desses prazos processuais. Mas, o TRE irá decidir a melhor data para o pleito e a PRE irá auxiliá-lo.

EM TEMPO – Quantos promotores trabalharão neste pleito suplementar?

VR- Será uma eleição como qualquer outra e 62 promotores trabalharão em conjunto com o TRE. Eles irão atuar em todas as zonas eleitorais da capital e do Estado, do mesmo modo em que ocorre uma eleição. Ainda que sejam suplementares, todas as regras inerentes a uma eleição comum, serão normais. Obviamente, é uma eleição menor, já que será escolhido apenas governador. Então, não se exigirá uma megaestrutura dos órgãos de controle e do MPE.

EM TEMPO – Antes da decisão de cassação, o governador havia convocado concursados e exonerados funcionários temporários. O novo governador interino, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual David Almeida (PSD) terá autonomia para fazer alterações?

VR – As decisões e todos os atos praticados pelo governador são plenamente válidos, qualquer tipo de postura já tomada por ele, não retroage, não se anula. A partir do momento que o chefe do Poder Legislativo, assumir o cargo, ele adotará as medidas que entender pertinentes, que forem oportunas. Essas decisões darão continuidade ao trabalho administrativo, dentro da conveniência política, desde que não viole nenhuma norma política, pode atuar dentro das balizes políticas.

