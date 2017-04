Compositores de toadas de boi-bumbá dividem opiniões sobre a valorização do ritmo

O ritmo que melhor representa a identidade amazônica finalmente foi reconhecido como tal. Por meio de uma lei aprovada no último dia 20, cujo projeto foi proposto pela deputada estadual Alessandra Campêlo, as toadas de boi-bumbá passaram a ser reconhecidas como patrimônio imaterial da cultura do Amazonas.

Para o compositor Mencius Melo, trata-se de uma “iniciativa feliz e justa e institucionalmente importante para o Estado porque toda produção cultural é um patrimônio”. Para ele, a medida dá visibilidade à cultura do povo amazônida, pois as toadas de boi-bumbá são manifestações genuinamente regionais.

“Desde a década de 1970, época áurea do compositor Chico da Silva, o Amazonas tentava se projetar no cenário nacional. E, de fato, conseguiu com as toadas “Vermelho”, de Chico da Silva, e “Tic Tic Tac”, de Braulio Lima, que deram ao país informações da nossa cultura folclórica. Mas com essa lei, as toadas ganharam reconhecimento e proteção legal como produto cultural popular”, enfatiza Melo.

Na visão de Adriano Aguiar, compositor do Boi Caprichoso há 10 anos, com 54 toadas escritas, a lei possibilita identificar a toada amazônica, já que o termo é usado em todo o Brasil. “Dá crédito ao nosso ritmo”, aponta. Em junho deste ano, será lançado um álbum comemorativo com toadas compostas para o Boi Caprichoso nos últimos nove anos, conforme conta Aguiar. “O CD reunirá canções interpretadas ao vivo pelos levantadores Arlindo Júnior, David Assayag e Edilson Santana entre os anos de 2007 e 2016”, destaca.

Indicação

Enéas Dias, que compõe todas para o Boi Garantido há 12 anos, informou que a ideia do projeto de lei partiu do Instituto Cultural Ajuri (Inca), do qual é vice-presidente. “Recebemos com muita alegria a notícia da aprovação da lei. O projeto foi indicado pela entidade, sob a administração do atual presidente Marcos Moura, e foi recebida com muita sensibilidade pela deputada Alessandra Campêlo. A partir de agora, a nossa arte de fazer toada está guardada e amparada”, afirma.

Músico há 19 anos, Enéas Dias contabiliza 32 composições em CDs e DVDs do boi vermelho e branco. Ele lembra que a toada caracteriza-se como um ritmo amplo, não apenas presente no festival dos bumbás de Parintins, mas por todo o Estado.

Tardio

Para o compositor Chico da Silva, a aprovação da lei é um “reconhecimento tardio”. Ele opina que, no cenário atual, as toadas precisam de maior divulgação nas emissoras de rádio e TV e em grandes eventos culturais, principalmente na capital. “O maracatu, de Recife, e o samba do Rio de Janeiro continuam sendo incentivados, mas as toadas em Manaus não existem. É uma forma de valorização importante, sim, mas veio em um momento em que ninguém está se importando em divulgar”, argumenta.

Com experiência de 35 anos de composição de toadas, Paulinho Du Sagrado concorda que as toadas carecem de divulgação. “Nunca soube de um projeto que ajudasse a divulgar o ritmo para além do Amazonas e que partisse de alguém com a percepção da grandeza da nossa música”, pontua. Ainda de acordo com ele, a contribuição intelectual dos compositores, apesar de ser utilizada para materializar a apresentação dos bumbás, não é valorizada, mas considerada “supérflua”.

Ele acrescenta que para o ritmo ganhar mais projeção no restante do país, é necessário que seja desvinculado da imagem do “boi de arena”, da linguagem folclórica. “O ideal seria uma linguagem moderna, mais palatável, que não fosse voltada para o lado artesanal, mas que não se distanciasse da essência do boi-bumbá. Chico da Silva conseguiu fazer isso em ‘Vermelho’ com liberdade”, conclui.

Kássio Nunes

EM TEMPO