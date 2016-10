Compositor divulga inédita de Gilberto Gil 41 anos após ter sido censurada

O cineasta baiano Jorge Alfredo Guimarães divulgou nesta terça-feira (18) uma composição de sua autoria interpretada por Gilberto Gil.

Segundo uma publicação em seu site (cadernodecinema.com.br/blog), a canção, intitulada ‘Rato Miúdo’, integraria o clássico álbum do cantor ‘Refazenda’, de 1975, mas foi censurada.

“‘Rato Miúdo’ foi censurada por causa do refrão que reproduzia os dizeres do meu certificado de reservista; ‘por ter sido julgado incapaz, definitivamente, podendo exercer atividades civis’. Gil teve que retirar a música do show e do LP ‘Refazenda’, e não colocou nenhuma outra no lugar”, escreveu o compositor.

Guimarães conta que àquela época passou uma temporada no Rio de Janeiro com a família de Caetano Veloso e acompanhou as gravações do LP de Gil.

“Se a gravação de ‘Rato Miúdo’ tivesse sido incluída em 1975 no LP ‘Refazenda’ provavelmente seria considerado o primeiro reggae brasileiro”, disse o cineasta.

Por Folhapress