Composição das forças na CMM começa a se desenhar

A composição de forças na Câmara Municipal de Manaus (CMM) começa a se desenhar faltando menos de dois meses para a posse dos novos vereadores (eleitos e reeleitos) e menos de três meses para a eleição da nova presidência da casa legislativa. Com o resultado desta eleição municipal, o prefeito reeleito Arthur Neto (PSDB) possui 19 vereadores aliados em sua base, contra 12 de oposição e dez que, mesmo tendo marchado contra o prefeito no pleito, ainda não definiram em qual das duas bancadas vão militar.

Os vereadores que compõem a base do prefeito são: Álvaro Campelo (PP), Bessa (PHS), David Reis (PV), Dr. Ewerton Wanderley (PPL), Elias Emanuel (PSDB), Felipe Souza (PTN), Glória Carratte (PRP), Isaac Tayah (PSDC), Marcel Alexandre (PMDB), Mauro Teixeira (PTN), Plínio Valério (PSDB), Prof. François (PV), Prof. Gedeão (PMDB), Profª Jacqueline (PHS), Prof. Samuel (PHS), Reizo Castelo Branco (PTB), Rosivaldo Cordovil (PTN), Wallace Oliveira (PTN) e Wilker Barreto (PHS).

Nesse mapa de forças em favor de Arthur, destaca-se a adesão dos parlamentares do PMDB Marcel Alexandre, reeleito para seu terceiro mandato, e professor Gedeão, que vai assumir seu primeiro mandato em 2017. Com a aliança com o PTB, o tucano também atraiu para sua base o vereador reeleito Reizo Castelo Branco.

Mas, assim como conseguiu apoios, Arthur também afastou aliados, ao menos no campo partidário. O PSD, comandado pelo senador Omar Aziz, reelegeu seus dois vereadores, Hiram Nicolau e Gilmar Nascimento – que atuavam como aliados do prefeito -, enquanto o DEM, presidido no Estado pelo deputado federal Pauderney Avelino, reconduziu a vereadora Therezinha Ruiz e elegeu para o primeiro mandato Everton Assis e Raulzinho. O DEM rompeu com Arthur após o prefeito se aliançar com o senador Eduardo Braga, do PMDB.

Procurado pela reportagem para saber se os vereadores eleitos pelo DEM vão integrar a bancada de oposição na casa, o presidente do partido, Pauderney Avelino, disse por meio de sua assessoria de imprensa que ainda não há nenhuma definição sobre o assunto.

Em contrapartida, outras legendas que apoiaram a candidatura majoritária do ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR) já se mostraram do lado da oposição, como os quatro vereadores eleitos pelo PR: Cláudio Proença, Fred Mota, Joana D’Arc Protetora e Sargento Bentes Papinha.

Essa bancada deve ser composta ainda pelos vereadores eleitos e reeleitos Carlos Portta (PSB), Coronel Gilvandro Mota (PTC), Jaildo dos Rodoviários (PCdoB), Marcelo Serafim (PSB), Missionário André (PTC), Roberto Sabino (Pros), Rosinaldo Bual (PSB) e Sassá da Construção Civil (PT).

PSD indefinido

A reportagem tentou contato com o presidente regional do partido, senador Omar Aziz, para saber qual a orientação dos dois vereadores eleitos pela sigla, em relação a integrar a base de situação ou oposição do prefeito Arthur Neto na casa, mas o político não foi encontrado para comentar. Até três meses atrás, o partido integrava a base de sustentação do tucano na Câmara.

Na semana passada, o vice-presidente do Legislativo municipal, Hiram Nicolau, disse que não foi chamado pelo senador para discutir o posicionamento do partido dentro da CMM. Ele ressaltou que o líder político tem a tendência de deixar seus vereadores livres, dando a entender de que vai continuar na base de Arthur Neto.

“Eu acredito na maturidade política do senador Omar, porque ele é um cara experiente e já está na política há algumas décadas. Tenho certeza que ele quer o melhor para Manaus e acredito que deixará os seus vereadores livres para defenderem quem acharem melhor”, disse Hiram.

‘Ainda é muito cedo para uma posição’

O PRB, que elegeu o vereador mais votado do pleito, o pastor da Igreja Universal João Luiz, e que apoiou a candidatura de Marcelo Ramos no segundo turno, também ainda não se posicionou em relação a qual bancada vai integrar. A coligação que integrava reelegeu, ainda, o vereador Joelson Silva (PSC). “Ainda é muito cedo para afirmar uma posição. Vamos ver como as coisas vão ser conduzidas para podermos nos posicionar”, disse o presidente estadual da legenda, o deputado federal Silas Câmara.

O PMN, que elegeu os vereadores Chico Preto e William Abreu e o PDT, com Diego Afonso, também não decidiram. “Para ser sincero, ainda não conversamos. Vamos ter uma reunião essa semana para ser tratar disso, pois a eleição acabou agora, portanto, vamos sentar para resolver isso. Teremos um encontro em Brasília na terça-feira com o presidente nacional do partido, para orientar a sigla em nível nacional, do município até o Senado”, disse o presidente regional do PDT, Stones Machado.

“A gente tem a clareza que a relação com a prefeitura vai se basear nos atos dela, nada pessoal. Então, haverá coisas boas que vamos apoiar, independente se for do governo e vão ter situações que vamos cobrar melhoria. Não nos faltará independência. A nossa posição será pela cidade de Manaus. O PMN elegeu dois vereadores para apontar caminhos que melhoram para cidade de Manaus”, disse Chico Preto.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO