Complexo da Ponta Negra ganha reforço na segurança

Os frequentadores do Complexo Turístico da Ponta Negra ganharam reforço na segurança ao longo de toda extensão do balneário. Além da Guarda Civil Metropolitana, que já atua com efetivo na área, a Polícia Militar vai intensificar as rondas e a permanência ao longo do parque, dando mais tranquilidade a quem usa e trabalha no local.

As áreas que receberão melhoria na abordagem policial foram definidas em visita realizada nesta terça-feira (7), pelo presidente do Instituto de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Cláudio Guenka, policiais militares e membros da comissão da Ponta Negra. Conforme o comandante do CPA Oeste, tenente coronel Ronaldo Brito, desde o início do mês o policiamento já havia sido reforçado.

“Desde o início do mês, após reunião com o presidente do Implurb, o policiamento tem sido reforçado e já sentimos o reflexo positivo no último fim de semana. Vamos montar operações conjuntas na área e intensificar ainda mais o patrulhamento para inibir furtos e roubos, tanto a carros quanto a transeuntes e bens particulares”, falou o tenente coronel.

Para Cláudio Guenka é fundamental dar aos usuários a tranquilidade e a segurança de visitar um dos mais belos cartões-postais de Manaus. Conforme o presidente do Implurb, hoje o patrulhamento no Complexo da Ponta Negra é feito na praia, no calçadão e no entorno com um quadriciclo, duas motos, uma viatura e uma viatura de supervisão. Todos com atendimento 24h.

“O quadriciclo tem acesso direto a areia, com uma dupla de policiais. E com a expansão no policiamento, o serviço receberá um segundo quadriciclo para a realização desse trabalho”, informou.

A área do bairro da Ponta Negra e do Complexo Turístico da Ponta Negra é atendida pela 19ª Cicom. A linha direta com a PM na área é feita pelos telefones (92) 99392-2456 e 98842-1763.

Medidas de segurança

Os frequentadores da Ponta Negra precisam observar horários e regras do balneário que estão disponibilizadas em placas informativas instaladas, desde o calçadão até a praia, e que ajudam no controle e na segurança.

Na praia, além do horário de funcionamento indicado para banho – até às 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas. Diariamente, equipes permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, atuam dando apoio à retirada de banhistas das águas antes de 17h.

É importante respeitar as normas de uso da praia e não ultrapassar o cordão de isolamento, que indica a área de segurança dentro da água. Também é recomendado aos banhistas que evitem entrar na água alcoolizados, diminuindo os riscos de afogamentos e outros acidentes.

Durante a semana, o Corpo de Bombeiros conta, diariamente, com uma equipe de 12 salva-vidas na área da praia distribuídos por todo o perímetro. Nos finais de semana, devido ao aumento do número de usuários, o contingente aumenta para até 30 socorristas que se revezam em turnos.

A praia está aberta para banho no rio até às 17h. Após esse horário, pelas normas do parque, é proibido entrar na água e não há mais salva-vidas no local.

Com informações da assessoria