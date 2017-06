Competições de handebol são destaque no esporte do fim de semana

Para quem gosta de handebol, três competições vão mexer com os apaixonados pelo esporte. Isso porque, nesta sexta, final de semana e segunda (02, 03, 04, e 05), tem o início o Campeonato Amazonense Júnior 2017, a fase final da Copa dos Campeões e o Acampamento de Handebol. A Liga de Handebol do Amazonas (Liham) organiza os eventos, que recebe apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

O Campeonato Amazonense Júnior de Handebol começou na última terça-feira, dia 30, e dá continuidade ao calendário de competições da modalidade em Manaus. Dois confrontos abriram a primeira rodada, com o Adalberto Valle, atual campeão, vencendo a equipe do Zezão por 25 a 24 e o Handebol Clube de Manaus, que superou o time do Dance Hall pelo placar de 34 x 27. Os jogos acontecem as terças e sextas feira, na quadra 2 da Vila Olímpica de Manaus (Dom Pedro) e toda quinta-feira no ginásio Renée Monteiro, sempre a partir das 19h30.

Outra competição que segue em fase decisiva é a Copa dos Campeões de Handebol, que ocorre na Vila Olímpica de Manaus. As finais rolam neste final de semana, sábado e domingo, e vai definir o campeão da segunda edição do torneio. O presidente da Liga, Auricélio Andrade, explica como começou a competição.

“Nesses dez anos de Liga, nós tivemos cinco campeões estaduais e decidimos reunir, juntamente com a solicitação dos clubes, esses campeões e promover mais uma competição de alto nível aqui no Amazonas. O evento está rendendo e tendo muita qualidade técnica”, conta Auricélio.

Neste final de semana, também acontece o Acampamento Regional de Handebol para atletas da categoria Infantil e Cadete masculino. O evento será nos dias 3, 4 e 5 de junho, sempre a partir das às 8h e traz treinamentos para melhoria técnica e tática do esporte. O local do Acampamento será na Vila Olímpica, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste. Assim, Auricélio comemora o número de competições nessa época do ano e espera muitos jogos emocionantes e a regularidade da prática do esporte.

“Primeiramente, incentivar a prática do handebol é muito gratificante. Envolver todas as categorias de base com os campeonatos, torneios e colocar os atletas em atividade é o mais importante, e também fazer com que todos esses jogos sirvam de preparação dos atletas para competições nacionais”, conclui o presidente.

Campeonato amazonense

O Campeonato Amazonense de Handebol na categoria Júnior começou no final de maio e terá jogos durante todo este mês. As outras categorias também são contempladas pela competição: Mirim, Infantil, Juvenil, Cadete e Adulto, que ocorrerão até o final do ano. A forma de premiação consiste em medalhas e troféus.

Copa dos Campeões

A Copa dos Campeões reúne os campeões amazonenses, desde a fundação da Liga em 2007. Rio Negro, Adalberto Valle, Nilton Lins, Handebol Clube de Manaus e Penarol, de Itacoatiara, foram campeões estaduais e se enfrentam num sistema de pontos corridos. Está é a segunda edição da Copa, que teve como campeão o Handebol Clube de Manaus.

Acampamento Regional de Handebol

O Acampamento Regional de Handebol é um projeto coordenado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBhb) que tem como objetivo promover treinamentos voltados para melhoria do nível técnico e tático dos atletas. São encontros divididos por categoria e acontecem em todas as regiões do Brasil. Um convidado de destaque é enviado pela CBhb para ministrar os treinos e recebe em média 50 atletas.

Eventos:

Campeonato Amazonense Júnior de Handebol

Quando: Terça, quinta e sexta-feira

Terças e Sextas: Quadra 2 da Vila Olímpica

Quintas: Ginásio Renée Monteiro

Horário: 19:30

Entrada franca

Copa dos Campeões

Jogos (03/06):

Rio Negro x Adalberto Valle , às 19h

Penarol x Nilton Lins, às 20:30h

Jogos (04/06): Adalberto Valle x Penarol, às 14h

Nilton Lins x Handebol Clube Manaus, as 15:30

Local: Quadra 2 da Vila Olímpica

Entrada franca

Acampamento de Handebol

Dias: 3,4,5 de junho

A partir das 8h

Local: Vila Olímpica