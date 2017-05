Companhias de Dança e Teatro nascidas na UEA promovem espetáculos e debates na Cidade Nova

A arte permite que o ser humano conheça história, processos criativos de cada uma das linguagens artísticas e o significado de novas formas de utilizá-las. Com esse propósito nasce o projeto “Punhado de Arte”, promovido por companhias de Dança e Teatro nascidas dentro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Homofobia, negritude, prostituição, amor, felicidade, assassinato, água, vida resistência, insistência, morte e tempo são temas dos espetáculos realizados nos dias 6, 13 e 20 de maio, às 19h, no Contem-Ner das Artes, localizado na rua Curió (ao lado da Aldeia do Conhecimento), Cidade Nova.

De acordo com o coordenador-geral do projeto e acadêmico do 7º período de Dança da UEA, Fran Martins, as obras buscam dialogar com o público. “Serão duas apresentações por sábado, seguidas de um debate aberto ao público. Na ocasião, será distribuído um questionário que selecionará uma apresentação para ser reexibida no dia 20 de maio”, explica.

A Cia. Espatódea Trupe inicia a apresentação neste sábado (6,) às 19h, com o espetáculo ‘Quantas Histórias Habitam Suas Memórias’. A peça mostra relatos vividos pelos integrantes da companhia, envolvendo diversos assuntos. Logo em seguida, a Cia Storge sobe ao palco com o espetáculo de dança moderna e contemporânea “Foi Especial Pra Você”.

No dia 13 de maio, a Companhia de Dança Expressão e Vida mostrará um espetáculo de dança contemporânea, intitulado “A Cadeira que Voa”, que, segundo Fran Martins, explora reações. A Kanauã Companhia de Dança sobe ao palco do segundo dia com o espetáculo “Experimento de Morte 29”, que aborda o assassinato dos gays em Manaus e os movimentos sociais na cidade.

Nos dias 20 de maio, serão reapresentados dois espetáculos escolhidos nos dias 6 e 13 de maio, com duração de 15 a 20 minutos, seguindo de uma mesa de discussão sobre os processos de criação das obras apresentadas.

Sobre o ‘Punhado de Arte’ – “Punhado de Arte” é um projeto de artes cênicas que tem como intuito de descentralizar a produção artística da cidade e atingir as zonas norte e leste bem como difundir obras artísticas que sejam de curto tempo, nas linguagens de dança, teatro e performance. Com o intuito de fomentar a pesquisa, experimentação e reflexão em torno do corpo performático e suas teorias multidisciplinares, o punhado de arte possibilita a divulgação de obras artísticas dos grupos e companhias artísticas.

O projeto caracteriza-se por oportunizar a qualificação de jovens inseridos nas atividades artísticas da nossa cidade, possibilitando o desenvolvimento de grupo e companhias do nosso estado, ampliando o espaço de atuação, discussão e visualização das obras produzidas, bem como os espaços alternativos a serem apresentadas as obras, estimulando o pensamento crítico – reflexivo de público e artistas.

