Companhia aérea cancela voos e amazonenses ficam ‘ilhados’ no Caribe

Amazonenses estão sem poder ir ou retornar de Curacao, no Caribe, para o Brasil após a companhia aérea Insel Air cancelar voos. Inclusive, um deles que estava previsto para chegar nesta quinta-feira (2), em Manaus, às 22h, foi anulado. Outras pessoas que devem embarcar para a Venezuela nos próximos dias estão sem informações se vão conseguir viajar. Esta não é a primeira vez que a empresa apresenta cancelamentos sem aviso prévio.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) confirmou que um voo para Manaus foi cancelado, mas não soube informar o motivo da situação. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também foi procurada e ainda não se posicionou sobre o caso.

Segundo informações do grupo, as pessoas estão há cinco dias presas na ilha caribenha. Ainda conforme os brasileiros, a previsão é que eles embarquem nesta sexta-feira (2), às 20h50. Após muita reclamação, a empresa aérea conseguiu o voo e pediu para que os passageiros cheguem ao aeroporto com três horas de antecedência, já que está lotado.

No Twitter, um usuário identificado como ‘Zany’ contou que uns amigos, que embarcavam hoje para a Venezuela, tiveram o voo cancelado e com saída prevista para o próximo sábado (4). Outra usuária identificada como ‘Mariluce’ está há dois dias tentando confirmar o embarque para Curacao. Ela entrou no site da companhia e o voo consta como cancelado.

O engenheiro Italo Lôbo, 28, contou, que recentemente viajou para Curaçao e comprou as passagens pela Insel Air, mas teve problemas tanto na ida quanto na volta. Ele e a família acabaram usando outras companhias áreas para retornar ao Amazonas.

“Na ida não tinha voo e tivemos que esperar dois dias para ir em uma outra companhia. Lá em Curaçao, um casal queria voltar três dias antes e teve que desembolsar R$ 7 mil. E quando eu e minha família iríamos voltar, avisaram que não tinha voo. Mas nós reclamamos e 5 horas depois conseguimos embarcar em um avião de outra empresa”, contou.

Ao ser questionada sobre o cancelamento do voo, Carla Sobral, que trabalha para a base da Insel Air em Manaus, disse apenas que a empresa não tem saídas e nem entradas de voos nesta quinta para sexta-feira.

Mudança de companhia

O presidente da Amazonastur, Oreni Braga, informou que buscou informações com o representante da InselAir em Manaus, Rodaon Gonzaga, e o secretário de Turismo RM Curaçao, Hugo Clarim, que explicou que a companhia aérea está sendo negociada pela Avianca. A nova empresa passará a atender o trecho Manaus/Curação com suas aeronaves.

“De acordo com o senhor Hugo, ainda nesta semana seria consolidado a negociação. Paralelamente a isso, estamos discutindo com outras companhias que tenham interesse em operar o trecho Manaus/Curação e que possam ter como destino final Amsterdam. A Gol é a companhia que possivelmente pode entrar nesse negócio”, destacou Braga.

Um jornal de Curacao divulgou que hoje foi realizada uma coletiva de imprensa com o novo CEO da Insel Air, Gilles Filiatreault. Ele falou sobre o plano de estabilização da empresa e informou que a companhia aérea vai atuar no plano básico. Esse novo modelo vai atender apenas Aruba, Bonaire, Curaçao e Saint Marten. A Venezuela não fará parte deste plano.

Outro caso

No início do ano, mais de cem pessoas ficaram presas na ilha de Curaçao, sendo que destes 92 eram manauaras. O grupo formado por famílias, crianças e idosos ficou no aeroporto local entre os dias 1º e 2 de janeiro, sem saber os motivos dos cancelamentos dos voos.

Manoela Moura

EM TEMPO