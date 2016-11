ComPaixão promove ‘Garajão’ para arrecadar dinheiro para manter ONG que cuida de animais resgatados nas ruas de Manaus

A Organização Não-Governamental (ONG) ‘ComPaixão Animal’ vai realizar mais uma edição do ‘Garajão’ no próximo dia 26 de novembro no Manaus Plaza Shopping, situado na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus. Com peças e produtos com valores a partir de R$ 1, o evento pretende arrecadar subsídios para manter a organização não governamental.

A ação acontece das 10h às 22h no subsolo do centro-comercial e os fundos angariados serão totalmente revertidos em ações em prol dos animais de rua da capital amazonense.

Segundo a vice-presidente da ONG ComPaixão Animal, Saskya Canizo, 36, todos os itens que serão oferecidos no ‘Garajão’, que está na sua quinta edição, estão em perfeitas condições e foram devidamente escolhidos para serem vendidos a preços simbólicos.

“Todos os produtos, entre novos e seminovos, foram escolhidos e estão em ótimas condições de uso. Fizemos uma triagem e essa será uma excelente oportunidade para economizar e garantir os presentes neste fim de ano. Além, é claro, de ajudar a causa animal”, pontuou.

Entre os itens que estarão disponíveis para venda estão roupas femininas, masculinas, infantis, sapatos, acessórios, brinquedos, artigos de decoração, eletrodomésticos, eletrônicos, livros, antiguidades e muito mais.

Cerca de 15 voluntários participam das ações organizadas pela ONG, que se baseia em três pilares ideológicos: a conscientização, a mudança e criação de políticas públicas e o apoio ao resgate, tratamento e doação de animais. Mesmo sem uma sede física, a organização dá apoio no pagamento de tratamentos em clínicas veterinárias, a aquisição e distribuição de vacinas para população carente e oferece ajuda aos protetores de animais independentes. Quem tiver o interesse de ser voluntário e continuar ajudando a entidade durante todo o ano pode entrar em contato pelo Instagram e na página do Facebook da ComPaixão Animal CPA.

