Comoção em frente ao IML na liberação de corpos identificados

Sob choro e gritos de familiares, o Instituto Médico Legal (IML), começou a liberar os corpos dos internos mortos durante a rebelião do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). A liberação começou por volta das 15h desta terça-feira (3) e, nesse primeiro instante, apenas oito corpos – das 56 vítimas – foram identificados e liberados para as famílias.

Desmaios e choros foram algumas das reações que parentes das vítimas da chacina do COmpaj tiveram quando uma funcionária do IML começou a ler a relação dos nomes que já haviam sido identificados.

“Sabia que meu filho estava morto. Meu Deus, me dê força, não sei o que vou fazer. Ele era errado, mas era meu filho”, suplicava uma mulher aos prantos.

Veja a reação de algumas pessoas que tiveram nomes de parentes mortos na chacina:

Dificuldade na identificação

De acordo com o diretor em exercício do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Joe Braga, os peritos estão com dificuldades na identificação porque os corpos estão dilacerados.

“Quando os corpos chegaram, nós realizamos a limpeza e depois começamos a coletar a digital de todos e mandamos para o instituto de identificação. Depois disso, começamos a montar os corpos, que é a parte mais difícil, pois os corpos estão dilacerados”, explicou o diretor, ressaltando que os trabalhos devem continuar para que, em breve, toda a lista seja divulgada.

“Também há um comparativo com a relação dos fugitivos. Assim, saberemos se a pessoa está viva ou morta”, continuou.

O perito pede para os familiares informarem se os detentos possuem tatuagens e características físicas marcantes que ajudem na identificação.

Busca por informação

A dona de casa, Valdenilce Nascimento de Silva, 43, disse que está na frente do IML, desde a manhã de segunda-feira (2), buscando por notícia do filho, Kayro Silva de Souza, 23, e reclama da falta de informação. O filho de Valdenice estava preso no Compaj há seis meses.

“Estão dando informação incompleta. Não temos nenhuma resposta. Pediram o meu número, mas não ligaram. Ele é um ser humano e não um bicho, precisamos de uma resposta. A polícia deveria divulgar a lista dos fugitivos do Compaj, assim saberíamos se está vivo ou morto”, falou a dona de casa.

O governo disponibilizou duas tendas e está distribuído água.

Confira a lista dos corpos identificados

1. Magaiver Vieira Rodrigues;

2. Artur Gomes Peres Junior;

3. Raijean Encarnação Medeiros;

4. Dheik da Silva Castro;

5. Francisco Pereira Pessoa Filho;

6. Rafael Moreira da Silva;

7. Errailson Ramos Miranda;

8. Lucas Alves de Souza.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO