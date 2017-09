Como serão as relações de trabalho em 2025? Faculdade em Manaus será palco do debate

Além de Manaus, o evento será realizado em mais sete cidades e as vagas são limitadas – Divulgação

Você imagina como serão as relações de trabalho em 2025? Levantar, debater e tentar encontrar soluções para questões do trabalho no mundo moderno é o objetivo do evento gratuito “#+Q1″, que será realizado no próximo dia 22, as 19h, na Faculdade Estácio, localizada na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Além da capital amazonense, o evento será realizado em mais sete cidades e as vagas são limitadas.

Leia também: Confira lista com 10 RHs que ofertam vagas de emprego em Manaus

Por meio de palestras presenciais, profissionais experientes das mais diversas áreas vão falar sobre o assunto de uma maneira clara e direta. O objetivo do evento é discutir e levantar questões sobre “O Futuro do Trabalho”, além de apontar caminhos para que tanto a plateia dos eventos presenciais, quanto o público que assistirá aos vídeos – que ficarão disponíveis no site do evento -, possam pensar sua carreira, sua profissão e seu emprego nos próximos anos.

Entre os palestrantes estão Deivid Neves, Lio Ferreira, Vitor Bahia, Beto Campanha, Augusto Cesar, Euler de Souza, Agnaldo Oliveira Junior, Dayana Karen Braga, Jaime Benchimol, Santhyago Gallão, Vicente Esteves e Carlos Augusto Barros.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo vai investir R$ 30 milhões na capacitação profissional de presos

Aposentados retornam ao mercado de trabalho

Jovens buscam capacitação para o mercado de trabalho