Comitê pede gratuidade dos ônibus no 2º turno da eleição suplementar do AM

Por conta do alto índice de abstenções no primeiro turno da eleição suplementar, somando 569 mil eleitores que deixaram de votar, o Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois no Amazonas protocolizou nessa quinta-feira (17), na sede da Prefeitura de Manaus, um documento que solicita a gratuidade do transporte coletivo no segundo turno, marcado para o dia 27 deste mês.

De acordo com o documento, o comitê buscou auxílio do prefeito Arthur Neto (PSDB) por recomendação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Yedo Simões, e pede que leve em consideração os custos e benefícios aos eleitores da capital.

A decisão de não disponibilizar o serviço gratuito do transporte coletivo nessa eleição foi tomada pelo TRE, que notou uma queda no índice de abstenções em 2016, após o rezoneamento dos eleitores com o recadastramento biométrico, que passaram a votar mais perto de suas casas, tornando Manaus a capital brasileira com menor índice de eleitores que deixaram de ir às urnas no pleito municipal de 2016.

Até o fechamento desta edição, o documento ainda não havia chegado às mãos do prefeito, conforme informou a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

