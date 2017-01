Comitê de Segurança e Força Nacional fazem operação na Cadeia Pública

O comitê integrado de segurança do Amazonas e a Força Nacional de Segurança realizam uma operação na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa na manhã desta terça-feira (31). A força-tarefa pretende encontrar materiais ilícitos como drogas e armas.

Todo o entorno do presídio, no Centro, foi interditado por agentes do Manaustrans. Nenhum carro particular passa pelo bloqueio.

Primeiro os batalhões especiais da Polícia Militar vão entrar na cadeia e depois os militares da Forças Nacional fazem uma revista com os equipamentos especializados que foram enviados pelo Ministério da Justiça.

A operação é monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle, na avenida André Araújo, no Aleixo, onde autoridades de segurança acompanham e comandam as operações.

O exército conta com uma grande estrutura. Carretas, Caminhões, guinchos, ônibus e até um trator estão à disposição da força-tarefa. Um acampamento foi montado na área externa do presídio e um helicóptero sobrevoo.

Mais informações em instantes.

Daniel Landazuri

