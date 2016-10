Comitê de Direitos Humanos da ONU analisará queixa de Lula contra Moro

O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) irá analisar comunicado enviado em nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que acusa o juiz Sergio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato de violar direitos.

Cristiano Zanin Martins, um dos advogados do ex-presidente, informou por meio de nota que soube da aceitação do pedido nesta quarta-feira (26).

A carta do comitê, emitida na segunda-feira (25), informa que o comunicado sobre Lula foi registrado pelo órgão. Na prática, trata-se da admissão do pedido, já que o comitê pode rejeitar a apreciação dos comunicados que recebe.

O documento recebido por Zanin Martins informa que uma cópia do comunicado sobre Lula foi enviada ao governo brasileiro, para que ele apresente informações pertinentes para o caso. Qualquer resposta do governo será encaminhada à defesa do ex-presidente para que ela possa comentar.

A petição de Zanin Martins questionou a “privação de liberdade” de Lula quando ele foi alvo de condução coercitiva autorizada por Moro, na 24ª fase da Lava Jato, em março. Além disso, o comunicado também trata da divulgação de conversas telefônicas do ex-presidente, também por determinação do juiz.

Para a defesa do ex-presidente, Moro também antecipou juízo de valor ao imputar crimes ao petista em documento ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Folhapress