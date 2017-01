Comitê atua com mais de 40 ações para a redução da burocracia em processos

O Comitê de Desburocratização realizou, nesta terça-feira (17), a primeira reunião oficial de 2017, com 44 ações positivas para a redução da burocracia e inovação de processos de licenciamentos em geral, sistemas e para facilitar a vida de empreendedores na cidade de Manaus.

Do encontro e apresentação de propostas participaram representantes da Prefeitura de Manaus e de instituições dos segmentos da indústria, comércio, construção civil, mercado imobiliário e entidades de classes dos contadores, engenheiros e arquitetos.

O comitê foi criado em 2015 e para este ano terá grandes desafios, entre eles implementar no Município o Sistema de Licenciamento Integrado Municipal (Slim), projeto já iniciado pela Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), com alcance junto aos órgãos licenciadores da Prefeitura, como o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Visa Manaus.

“Este é um dos melhores e mais modernos sistemas de práticas de licenciamento urbano, inédito no Brasil, que visa simplificar as ferramentas para licenças, como as ambientais”, explica o titular da Semef, Ulisses Tapajós.

No primeiro encontro do ano também foi apresentado, oficialmente, o novo diretor-presidente do Implurb, engenheiro Claudio Guenka, que ocupa ainda a vice-presidência do Comitê de Desburocratização. “Teremos novas dinâmicas de grupos temáticos para a agenda 2017 e esperamos concluir várias missões com sucesso, superando travas e desafios, sem nunca desanimar”, falou Guenka.

Durante a reunião, foi anunciado um dos projetos-pilotos de destaque para a economia, o “Seja Bem-Vindo Empreendedor”, que pretende transformar Manaus em uma cidade modelo para projetos de empreendedorismo e startups.

Com informações da assessoria