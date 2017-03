Comissões do Senado se reúnem em Manaus

Manaus receberá, no dia 6 de abril, uma reunião conjunta da comissão mista da medida provisória (MPV) 757/2016 em conjunto com as comissões permanentes de Desenvolvimento Regional e de Infraestrutura do Senado Federal. A reunião foi definida nesta terça-feira (28), durante a audiência pública da comissão mista do Congresso Nacional, que avalia a MPV 757/2016, sobre a criação da Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e da Taxa de Serviços (TS) destinadas a prover recursos à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

O debate entre as autoridades na capital amazonense se dará durante um seminário sobre as taxas e as dificuldades regionais do Amazonas, a ser realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Durante a reunião da comissão mista que analisa a MPV, a relatora, senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), disse que buscará uma solução jurídica para reduzir o impacto da norma sobre os comerciantes das áreas da Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio (ALC) da região. “Estamos vendo qual o melhor caminho jurídico. A ideia não é ampliar a base [de arrecadação] da indústria, é baixar a do comércio”, afirmou.

Ela respondeu a representantes de federações do comércio de Estados da Região Norte. Eles criticaram, em audiência pública, a MP que criou e regulamenta as taxas TCIF e TS para custear a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

A TS e a TCIF foram criadas em substituição à Taxa de Serviços Administrativos (TSA), declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em maio de 2016, por não ter uma descrição detalhada da hipótese de incidência tributária.

Por ser questionada judicialmente, a taxa anterior tinha baixa arrecadação porque empresas deixavam de pagar com liminares na Justiça. Segundo Vanessa Grazziotin, não houve intenção do Executivo de aumentar a arrecadação de tributos, mas apenas a de fazer uma correção legal.

A relatora afirmou que a “falha” do Executivo gerou uma diminuição de taxas para as indústrias, mas um aumento para o comércio.

Contingenciamento

Para a superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, a reunião em Manaus durante o seminário deve ampliar a base de debates no sentido de que a lei derivada da MP 757, além de garantir os recursos à Suframa, também assegure o descontingenciamento de recursos.

O contingenciamento do Poder Executivo deve ser anunciado ainda hoje (29) e deverá cobrir uma parte do rombo adicional estimado em R$ 58,2 bilhões à meta fiscal deste ano.

Lívia Nadjanara

EM TEMPO