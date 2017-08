Comissão vai tratar da lei que prejudica ZFM

Representantes do governo e empresários se reuniram para debater sobre lei que afeta ZFM – Ione Moreno

Uma comissão foi criada nessa terça-feira (22) para avaliar estratégias para minimizar os efeitos da lei complementar n° 160/2017, sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB), no dia 7 deste mês. A lei prejudica a Zona Franca de Manaus (ZFM), ao conceder a outros Estados por mais 15 anos benefícios fiscais relacionados ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que são exclusivos do Amazonas.

De acordo com o governador David Almeida, uma equipe do governo trabalha junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para introduzir as ideias e pensamentos em relação ao que foi aprovado no Senado, e a partir daí esgotar todas as possibilidades do entendimento, nas questões políticas, administrativas e negociações.

Leia também: Força-tarefa contra lei que prejudica ZFM

“Temos até 180 dias, após a aprovação da lei, para que o convênio seja firmado. Vamos buscar todos os entendimentos possíveis e caso não consigamos, vamos buscar resguardar os diretos da Zona Franca por meio de ações judiciais, que não é o caso no momento”, afirmou David Almeida.

A lei complementar nº 160/2017, sancionada por Michel Temer – Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, explica que a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) apresentou a proposta de tirar todas as dúvidas que já existiam desde quando passou ao conhecimento da lei. “O que diz na regra é que se convalidou aquilo que os Estados estavam concedendo ao arrepio da lei, que são os incentivos por meio do ICMS”, comentou.

Segundo o presidente da Fieam, o Amazonas não será prejudicado, pois as empresas instaladas no polo industrial vão permanecer sempre obedecendo às regras estabelecidas pelo Confaz. Segundo ele, o momento é para ter calma e verificar o que efetivamente vai tirar a competitividade do Estado, para então entrar com uma ação judicial.

O secretário executivo da Receita da Sefaz, Luiz Gonzaga, explica que a questão da “cola”, que veio no texto da lei sancionada por Temer, especifica que, mesmo nos próximos 15 anos, outros Estados da Região Norte poderão “colar”, ou seja, ter os mesmos benefícios que foram concedidos ao Amazonas.

Henderson Martins

EM TEMPO