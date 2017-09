Comissão vai investigar microcâmera instalada em banheiro feminino na câmara de Parintins

Microcâmera foi instalada por funcionário – Tadeu de Souza

Parintins (AM) – Presidente da Câmara Municipal de Parintins (369 Km de Manaus), Maildson Fonseca (PSDB) criou uma comissão especial formada por vereadores e funcionários para investigar os motivos que levaram um funcionário da Casa a instalar uma microcâmera nas dependências de um dos banheiros femininos do Poder Legislativo Municipal.

O equipamento foi descoberto por uma das funcionárias do setor de limpeza e manutenção na semana passada. A funcionária desinstalou a microcâmera e entregou ao presidente Maildson Fonseca, que imediatamente comunicou o fato ao delegado de Polícia de Parintins, Adilson Cunha. Uma equipe de investigadores esteve no local e interditou o banheiro.

Leia também: PF faz operação para desarticular esquema de tráfico internacional de cocaína

No fim da semana, a mesa diretora da Câmara identificou o funcionário. “Vamos tomar todas as providências para punir esse desrespeito. O primeiro ato da investigação já está feito, está conosco o computador desse funcionário e as filmagens que ele fez. Agora, vamos instalar a comissão que vai ouvi-lo, para iniciarmos o procedimento de demissão do quadro de funcionário da casa”, afirmou o presidente, irritado com a situação que expõe a Câmara de modo negativo.

Tadeu de Souza

EM TEMPO

Leia mais:

Familiares de vítimas de naufrágio no Pará planejam ação contra empresa

EUA prometem resposta “esmagadora” se Coreia do Norte insistir com ameaças

Temporal deixa rastros de destruição no Conjunto Viver Melhor