Comissão técnica investe em testes individuais em treino da Seleção feminina no Carlos Zamith

A Seleção Brasileira Feminina realizou, na manhã desta terça-feira (4), o primeiro treino físico em Manaus. O palco da preparação da equipe foi o estádio Carlos Zamith, localizado no Coroado (Zona Leste), e durou aproximadamente uma hora e meia, sob o olhar atento da técnica Emily Lima. A partida do time canarinho será contra a Bolívia, neste domingo (9), a partir das 19h30 (horário local), na Arena da Amazônia.

Mesmo sob forte sol no Zamith, as meninas não se intimidaram e seguiram à risca os comandos da equipe técnica, que realizaram testes individuais de velocidade, aliás, o primeiro da temporada que vai servir de base para as demais convocações. Além disso, foi possível constatar um time mesclado, com jogadoras estreantes e outras que já tem experiência na Seleção, além de um grupo bem ‘orquestrado’ pela comandante.

“Essa é uma primeira convocação internacional, data Fifa, uma preparação para todo o trabalho que eles estão implementando, um trabalho novo, de adaptação, de resgate de algumas atletas, de caras novas, então a expectativa é grande e neste primeiro momento eles estão realizando testes, fazendo algumas avaliações, então este amistoso vai fazer parte a longo prazo da nossa caminhada”, disse a goleira Thaís Picarte, do Huelva (Espanha), que, na estreia da técnica Emily, em Manaus, no final do ano passado, não fazia parte do time.

A equipe feminina destacou o compromisso com os resultados e a expectativa em jogar na cidade conhecida como a casa do futebol feminino. A meia Thaisa, que já virou ‘íntima’ de Manaus, disputando Brasileiro, Olimpíada e Copa Caixa em solo baré, afirma que está satisfeita em retornar mais uma vez à capital e acredita que a adaptação da equipe vai superar a adversária. Segundo ela, uma reunião com a técnica está prevista para a noite de hoje, onde serão repassados estudos e esquemas para o jogo contra a Bolívia.

“Há dois meses eu estava na Islândia e por isso senti um pouquinho hoje o treino, mas temos a semana toda para adaptar e acredito que a gente vai se adaptar melhor que a Bolívia. Quem está aqui está preparado e temos que ajudar, acho ótimo essas novas caras. O futebol vem trazendo caras novas e espero buscar essa nova família. Hoje, a gente ainda está fazendo os teste de banco de dados para a seleção e acredito que a professora Emily vai falar sobre a Bolívia e assim a gente poder fazer a estratégia certa”, disse.

Com o grupo de jogadoras atuando em vários lugares do mundo – Brasil, Estados Unidos, Espanha, Suécia, China, França, Alemanha, Coreia do Sul, Dinamarca, Islândia e Noruega – os resultados dos testes físicos acabam sendo um pouco diferentes. Mesmo assim, o auxiliar técnico Guilherme Giudice elogiou o condicionamento de cada atleta.

“As meninas dos Estados Unidos, por exemplo, estão começando agora a temporada. Tem algumas da Ásia, iniciando a temporada daqui a pouco, as da Europa já em fase final de Champions League, e aqui no Brasil as que estão iniciando o Campeonato Brasileiro. É um grupo heterogêneo, mas elas estão melhores do que esperávamos. E isso é bom, porque a gente pode aumentar ainda mais o nosso nível de exigência”.

Programação de treino

A programação de treinos da Seleção inicia nesta terça-feira (9). O estádio Carlos Zamith, na Zona Leste, vai ser o local de preparação das jogadoras até o dia do jogo. Os treinos serão totalmente abertos à imprensa, com exceção de sábado (8), véspera da partida, que será parcialmente aberto – somente os 15 minutos iniciais estarão liberados. Haverá atendimento à imprensa após todos os treinos da Seleção.

Relação

A técnica da Seleção Brasileira Feminina, Emily Lima, relacionou 24 jogadoras para o amistoso na Arena da Amazônia, em Manaus. Na lista, quatro jogadoras fazem sua estreia na categoria Principal: Letícia, Portilho, Jucinara e Brena (foi chamada para a convocação regional no início do ano, mas é a primeira data Fifa). Marta, Cristiane e Andressa Alves, que não estiveram no Torneio Internacional de Manaus, estão na lista de Emily.

Com informações da assessoria