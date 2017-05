Comissão no Senado questiona venda do campo de gás do Azulão no Amazonas

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou, nesta terça-feira, 30, requerimento de autoria do Senador Eduardo Braga (PMDB/AM) que pede esclarecimentos ao ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, sobre a decisão da Petrobras de vender sua participação no campo de gás de Azulão, na Bacia do Amazonas. A companhia anunciou a oferta em 15 de maio.

O senador explica no documento que a estatal “deve justificar por que quer desistir de empreendimento com viabilidade econômica assegurada, sobretudo após a construção do linhão Tucuruí – Macapá – Manaus, e de tamanha importância para a região”. O campo de Azulão, destaca o senador no requerimento, ocupa uma área de 53 km² e tem uma reserva estimada em 4,7 bilhões de m³ de gás natural.

“Esse campo fica exatamente debaixo do linhão de Tucuruí para Manaus. Portanto, uma usina a gás construída debaixo desse linhão é praticamente uma mina de ouro. Eu não entendo a razão para a Petrobras levar à venda um ativo como esse”, declarou o senador.

Entre os questionamentos que apresenta ao ministro, Eduardo Braga pergunta se a “decisão guarda alguma relação com as dificuldades enfrentadas no funcionamento do linhão Tucuruí – Macapá – Manaus”.

Outro item apresentado é se “a venda de concessão está de alguma forma relacionada com o fato de que ela foi alvo da operação Lava Jato por suspeita de superfaturamento no projeto de uma usina térmica”.

Com informações da assessoria.