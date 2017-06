Comissão limita multas de trânsito a um salário mínimo

O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro – Márcio Melo

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou o Projeto de Lei 5269/16, do deputado Goulart (PSD-SP), que fixa o limite de um salário mínimo para multas de trânsito.

Pelo texto, o valor das multas deve variar de um décimo à integralidade do salário mínimo. Mesmo o agravamento do valor, a depender da infração, respeitará o teto de um salário.

O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), que estabelece valores específicos em reais para cada tipo de multa, conforme sua gravidade.

Casos graves

A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Hugo Leal (PSB-RJ), na forma de substitutivo. Ele optou por excluir do teto algumas infrações consideradas mais graves, como as multas relacionadas ao uso de álcool e aquelas que envolvem os crimes de trânsito.

“Essas infrações colocam em risco efetivo a segurança no trânsito, sendo responsáveis por acidentes que ocasionam milhares de mortes em nosso País. Assim, necessitamos encontrar um ponto de equilíbrio que preserve a finalidade do CTB”, justificou o deputado.

Hugo Leal também deixou claro em seu parecer que o limite de um salário mínimo será respeitado nos casos de reajuste do valor da multa pela inflação.

O deputado João Rodrigues (PSD-SC) apresentou voto em separado no qual sugere a exclusão de algumas infrações de trânsito do limite proposto para as multas. Essas sugestões foram incluídas no parecer final aprovado pelo colegiado.

Agência Câmara