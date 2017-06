Comissão do Senado rejeita reforma trabalhista

O relator senador Ricardo Ferraço e Senadora Martha Suplicy (Geraldo Magela/Agência Senado)

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado rejeitou nesta terça-feira (20) o parecer da reforma trabalhista redigido pelo senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES). A rejeição leva uma derrota ao governo de Michel Temer. Por 10 votos a 9, os senadores rejeitaram a proposta.

A base governista mantinha a expectativa de votar hoje paroposta na CAS e amanhã começar a leitura na Comissão de Constituição de Justiça. O calendário da reforma previa que o texto seria votado dia 28, antes do recesso, no plenário do Senado.

Agência Senado