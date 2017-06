Comissão do Esporte debate resgate do futebol no Amazonas

Em busca de alavancar o esporte bretão baré, a Comissão de Esporte Câmara Municipal de Manaus (Comesp) debateu audiência pública com o tema abordando o “Resgate do Futebol Amazonense”. O evento ocorreu na tarde de ontem (6), no auditório Adriano Jorge, Zona Oeste da capital.

A audiência foi dirigida pela Comesp, que é presidida pelo vereador João Luiz (PRB) e formada pelos também vereadores Dante (PSDB), Elissandro Bessa (PHS), Rosinaldo Bual (PSB), Chico Preto e William Abreu (PMN).

Os membros convidados foram os: dirigentes de clubes, representantes de organizadas, representantes do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e de ligas comunitárias. Presidente da Comesp, o vereador João Luiz explicou a importância da audiência para o futebol local.

“Nós gostaríamos de convidar todos os seguimentos do esporte. Mas, quando percebemos que o maior entrave é o futebol local. Nessa primeira audiência foi abordado somente isso. Temos a certeza que o futebol amazonense passa por uma situação complicada e respira por aparelhos. A Comesp tomando a frente e fazendo visitas a secretarias municipais e estaduais de esporte, Mini Vilas Olímpicas e campos de bairros, estamos buscando parceiras com executivo e privado, pois vimos as necessidades, fazer para que o futebol de base local volte a revelar grandes nomes e que seja celeiros de craques”, disse.

Após a audiência, o gestor de futebol do Rio Negro na campanha do estadual 2017 e vereador William Abreu expressou o sentimento por consequências positivas ao futebol amazonense.

“Pretendemos fazer um relatório para encaminhar ao Ministério Público e as Secretarias do Estado e do Município. Existe um sentimento muito positivo por melhorias ao futebol amazonense. É um início de um trabalho que a Comesp inicia neste ano de 2017, com certeza vamos resgatar o futebol amazonense”, disse o vereador.

“Tem que sair, se não houve evolução tem que deixar o cargo, que vá fazer outra coisa”, disse o vereador Bessa e vice da Comesp, refererindo-se ao presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Dissica Thomaz, que está há mais de dez anos no cargo e também convidado a participar da audiência. Entretanto, ele não compareceu.

O presidente do Tarumã Esporte Clube, Antônio Policarpo foi um dos poucos cartolas presentes na audiência, devida a coincidência com a mesma data do primeiro jogo da final do Barezão.

Ele pondera a importância da Comesp e dos projetos de políticas públicas benéficos ao futebol amazonense. “Em momentos de circunstantes dificuldades, todo o apoio é necessário. Todos precisam saber o que os clubes precisam para serem fortalecidos”, encerrou.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO