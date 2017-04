Após 24h da ocupação irregular do terreno que abrigava a comunidade Arthur Bernardes, localizado na avenida São Jorge, Zona Oeste, manifestantes se reuniram com representantes da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) para discutir indenizações e o possível retorno dos aluguéis sociais.

Na manhã desta terça-feira (4), os ex-moradores da área invadida ontem, informaram que não pretendem permanecer no terreno, mas que aguardam uma posição do Governo para somente depois recuarem o acampamento formado por famílias que estão desamparadas pelo poder público desde janeiro deste ano.

Durante uma conversa com o líder do movimento, Leonardo Farias, e o advogado da Sead, Luiz Cruz, ficou acertado que seria montada uma comissão com apenas 5 integrantes da comunidade. O grupo se comprometeu de ir até a sede do órgão estadual na manhã de hoje para apresentar as reivindicações. Dependendo do resultado do encontro, os manifestantes podem deixar ainda nesta quarta-feira o terreno.

“Não estamos aqui para fazer baderna. Queremos apenas uma resposta do Governo sobre a nossa situação. Se seremos indenizados ou teremos de volta o aluguel social que nos foi retirado em janeiro. Muitos que decidiram voltar para esse terreno estão desempregados e não podem pagar por uma casa. Não iremos permanecer aqui. Ao contrário, queremos um teto para morar, pois essa área que já foi nossa, não tem estrutura digna para se viver”, disse Farias.

Já o advogado Luiz Cruz destacou que a Sead só poderá se posicionar oficialmente sobre essa situação, após conversar com os manifestantes e saber qual a real situação deles. Na ocasião, o representante do órgão solicitou que os líderes do movimento não permitissem a entrada de mais famílias na área que hoje pertence ao Estado.

“Viemos aqui para verificar como de fato se encontra essa situação. Estamos sabendo que eles estão esperando uma posição da Suhab e da Caixa Econômica que irão disponibilizar o aluguel social. Para alinhar, vamos pedir que eles criem uma comissão para que ela seja recebida na Suhab ou no órgão competente. O representante do movimento já demonstrou que não pretende ficar no terreno. Eles querem apenas uma resposta. Vamos resolver isso da melhor forma possível”.

Gerson Freitas

EM TEMPO