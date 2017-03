Comissão de direitos humanos diz que ouviu explosões no Compaj

O ouvidor-geral da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), Glen Wilde, denunciou na manhã desta segunda-feira (6), que os membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB-AM foram impedidos de acompanhar a vistoria que acontece no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 8, da rodovia BR-174. Os trabalhos começaram às 6h e são coordenados pelo Exército Brasileiro.

De acordo com Glen Wilde, a equipe foi convidada na noite deste domingo (5) para acompanhar os trabalhos, mas quando chegou à unidade prisional foi impedida de entrar.

“Não passamos do pátio interno do presídio. Quando fui questionar pediram para eu falar com o general, que em seguida me informou que os procedimentos teriam mudado e que se quiséssemos poderíamos apenas acompanhar os serviços pelos monitores das câmeras de segurança”, informou o ouvidor-geral, que também é membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB Brasil.

Ainda segundo informações do ouvidor-geral, a equipe da OAB-AM ouviu três explosões vindo de dentro do presídio e em seguida presenciou a chegada de três ambulâncias no local.

“Não sabemos o que aconteceu lá dentro, estamos preocupados em exercer o nosso papel que é resguardar a vida das pessoas. A OAB-AM não é mera homologadora de revista do Exército. Não aceitamos ficar aguardando até final apenas para assinar um documento e depois dizer que tudo aconteceu na mais perfeita paz. Na última revista com a participação do exército, que aconteceu na Vidal, fiscalizamos todos os trabalhos. Por que dessa vez foi diferente? Já comunicamos a OAB Nacional, que também deve emitir uma nota de repudio dessa situação”, disse Glen Wilde.

A reportagem procurou o Exército através do Comando Militar da Amazônia (CMA), mas até a publicação dessa matéria não obteve resposta.

Daniel Landazuri

EM TEMPO