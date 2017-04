Comissão avalia Manaus para sediar Congresso Nacional de Contabilidade

Uma comissão formada por membros do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) veio até Manaus para avaliar a possibilidade da capital amazonense sediar o Congresso Nacional no ano de 2020. Os representantes do CFC foram recebidos no Palácio Rio Branco pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, que, além de entregar a chave da cidade à comissão, garantiu todo o apoio para a realização do evento.

Manaus está concorrendo com as cidades de Balneário de Camburiú, em Santa Catariana e com a capital Brasília. De acordo com o CFC, a estimativa é que o evento reúna 8 mil profissionais da área e possa movimentar R$ 20 milhões para a cidade.

O prefeito destacou que Manaus já provou sua vocação turística e também sabe muito bem como recepcionar visitantes. “Queremos nos credenciar para receber o Congresso Brasileiro de Contabilidade. Se conseguirmos trazê-los para cá teremos cerca de 20 milhões de reais que entrarão na cidade, termos hotéis e restaurantes movimentados e vida turística na cidade”, explicou o prefeito.

Arthur ressaltou que outro ponto forte de um evento dessa magnitude é o fato dos participantes propagarem as belezas e as potencialidades da cidade de Manaus. “Todos que vierem irão propagandear como Manaus é acolhedora, como o rio Negro é bonito, como nossa biodiversidade é rica e como o manauara é acolhedor”, exaltou Arthur.

O vice-presidente do CFC, Aécio Melo, avaliou como positivo para a candidatura da cidade o fato de o prefeito garantir apoio e mostrar total interesse em trazer o evento para Manaus. “Um evento grande carece de uma estrutura e esse compromisso da Prefeitura em nos ajudar é muito bom. Sem isso não há condições de realizar um congresso desse porte”, destacou Aécio.

Para o presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Manuel Junior, esse encontro entre a comissão avaliadora do evento e o prefeito praticamente garante que Manaus irá sediar o congresso. “O prefeito sempre foi muito atencioso com a categoria, desde quando era parlamentar e tenho certeza que o seu apoio conta muito para que sejamos escolhidos como sede”, destacou o presidente.