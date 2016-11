Comissão aprova relatório de medidas anticorrupção e projeto vai para plenário

Depois de mais de 13 horas de sessão e com inúmeras idas e vindas, a comissão especial da Câmara que analisou o pacote de medidas contra a corrupção aprovou nesta quarta-feira (23) o relatório do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) por 30 votos a 0. Ainda restam votações dos chamados “destaques” (tentativa de exclusão de pontos do relatório).

Sob intensa pressão, o relator alterou várias vezes o seu texto até nos últimos minutos, sendo algumas mudanças motivadas aos berros pelos deputados no plenário. Ao final, insinuou ter recebido propostas indecorosas. “Resisti a facilidades, resisti a propostas de conveniência, as pressões foram terríveis”, afirmou Lorenzoni.

O relator começou a analisar há alguns meses as dez medidas originalmente propostas pelo Ministério Público. Elevou-as para 18, depois recuou para 17. Em seguida para 12 e, nesta quarta, tirou mais três e reincluiu uma que havia cancelado. O saldo final voltou possivelmente a dez tópicos -Lorenzoni não apresentou texto final dividido em capítulos.

Em um dos exemplos da confusão, o relator estabeleceu que uma série de crimes seriam considerados hediondos caso o desvio fosse superior a R$ 88 mil. Na noite dessa quarta, esse piso subiu para R$ 8,8 milhões.

Em outro exemplo, Onyx acolheu emenda do deputado Espiridião Amin (PP-SC) para limitar a um ano o prazo máximo do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Caso contrário a investigação seria arquivado. Sob protestos de que essa medida poderia inclusive enterrar a Lava Jato, Lorenzoni retirou a proposta na hora da votação.

As principais polêmicas, porém, ficaram para serem definidas na votação no plenário da Câmara, o que pode ocorrer ainda na noite desta quarta ou na madrugada de quinta (24).

A principal delas é a anistia para o chamado crime de caixa dois eleitoral (uso de dinheiro de campanha sem declaração à Justiça), cujo objetivo é livrar da punição políticos alvos da Operação Lava Jato.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e líder dos principais partidos políticos acertaram emenda para estabelecer, na lei, que ninguém será punido por ter recebido no passado doações, declaradas ou não à Justiça, de valores, bens e serviços para atividades eleitorais e partidárias.

O outro ponto são regras para endurecer a punição a juízes e integrantes do Ministério Público que cometerem ilícito. De acordo com integrantes da força tarefa da Lava Jato, essa medida é uma clara tentativa de intimidar investigadores e o Judiciário. Onyx não contemplou esse ponto em seu relatório, mas deputados ameaçam incluí-lo no plenário.

A tentativa de “acordão” para anistiar o caixa dois tumultuou mais ainda as discussões na comissão, com deputados afirmando que a Câmara pretende aplicar um golpe durante a madrugada.

Discussão

O pacote anticorrupção votado nesta quarta tem origem nas chamadas “dez medidas” elaboradas pelo Ministério Público Federal, que as entregou ao Congresso em março. As propostas reduzem prazos processuais, elevam penas e tipificam crimes hoje inexistentes na legislação, entre outros pontos.

A maioria das medidas foi mantida, mas com várias alterações. A validação de prova ilícita obtida de boa-fé e restrições ao instrumento do habeas corpus, por exemplo, foram retirados.

Onyx acrescentou outras duas medidas ao pacote do Ministério Público. A criação da figura do “reportante do bem” (delator não envolvido no crime, que receberá recompensa) e a possibilidade de acordo entre defesa e acusação, com o objetivo de simplificar os processos e desafogar a Justiça.

Ele também acatou uma emenda para criminalizar o eleitor que venda o seu voto. A pena é de 1 a 4 anos de prisão, mais multa.

Ranier Bragon e Daniel Carvalho

FolhaPress