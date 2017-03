‘Comida di Buteco’ vai apresentar pratos criativos com cereais este ano

Já consolidado no calendário nacional, o Concurso Comida di Buteco chega, este ano, a sua 18ª edição. Manaus vai participar novamente do evento, chegando em sua 7ª edição e concorrendo ao melhor “buteco” do país. A capital amazonense receberá o evento de 14 de abril a 07 de maio e contará com a participação de 16 estabelecimentos.

Com a missão de transformar vidas através da cozinha de raiz –buteco extensão de sua casa, o Comida di Buteco se consolida como uma das mais importantes plataformas de fomento, valorização e exposição do “buteco” e da cozinha brasileira, importante ícone de qualquer cultura nacional. O tema da edição 2017 é o tão popular na mesa do brasileiro, Cereal.

Pelo segundo ano consecutivo, os petiscos terão o preço máximo de R$ 25,90, desafiando os “butecos” a serem criativos e acessíveis, não perdendo uma de suas características mais importantes: serem democráticos.

Cada concorrente será avaliado em 4 categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

Temática

O tema criativo, utilizado em algumas edições do concurso, visa estimular a pesquisa da cultura gastronômica por parte dos “butecos”, a criatividade e a pluralidade no uso de recursos, ingredientes e histórias.

O cereal foi escolhido por estar na base da cadeia alimentar do brasileiro do norte ao sul do país, além de apresentarem uma grande diversidade, portanto fonte rica para criação de receitas.

Arroz, aveia, cevada, linhaça, milho, quinoa e trigo estão entre os principais cereais disponíveis no Brasil.

Com informações da assessoria