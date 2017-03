Comida di Buteco chega em Manaus

Já consolidado no calendário nacional, o Concurso Comida di Buteco chega, este ano, a sua 18ª edição. Manaus vai novamente participar do evento, chegando em sua 7ª edição e concorrendo ao melhor ‘buteco’ do país. A capital amazonense receberá o evento de 14 de abril a 07 de maio e contará com a participação de 16 estabelecimentos.

Com a missão de transformar vidas através da cozinha de raiz – buteco extensão de sua casa, o Comida di Buteco se consolida como uma das mais importantes plataformas de fomento, valorização e exposição do ‘buteco’ e da cozinha brasileira, importante ícone de qualquer cultura nacional. O tema da edição 2017 é o tão popular na mesa do brasileiro, Cereal.

Nacionalmente, o concurso pretende levar quase 5 milhões de apaixonados por botecos às urnas dos mais de 500 concorrentes, em 20 cidades, para eleger o Melhor Buteco do Brasil. Pioneiro nesse segmento, em 2016 inaugurou um importante marco na sua consolidação: tornou-se uma eleição nacional, que a partir de então premiará todo ano o melhor “buteco” do brasil, se consolidando como o único concurso nacional do gênero, que envolve toda a população das 20 cidades participantes. Em 2017, pelo segundo ano consecutivo, os petiscos terão o preço máximo de R$ 25,90, desafiando os “butecos” a serem criativos e acessíveis, não perdendo uma de suas características mais importantes: serem democráticos.

De 14 de abril a 14 de maio, mais de 500 “butecos”, que criaram petiscos exclusivos, passarão pelo crivo do público e de um corpo de jurados, que vai eleger o melhor “buteco” da cidade. Cada concorrente será avaliado em 4 categorias (petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%).

Em junho, uma comissão de jurados escolhida, especificamente, para essa missão, vai visitar os 20 campeões de cada cidade para eleger o melhor dos melhores. É como se agora o Comida di Buteco tivesse duas etapas: eleição do melhor da cidade, envolvendo público e jurados. E a eleição do melhor do país, validada por outra comissão de jurados que não participou da primeira etapa. O vencedor leva a cidade e o “buteco” ao pódium da cozinha de raiz do Brasil.

2017 é ano de CEREAIS como temática dos petiscos

O tema criativo, utilizado em algumas edições do concurso, visa estimular a pesquisa da cultura gastronômica por parte dos ‘butecos’, a criatividade e a pluralidade no uso de recursos, ingredientes e histórias.

Por que Cereal?

O cereal está na base da cadeia alimentar do brasileiro do norte ao sul do país. Essa categoria de alimentos está nos primórdios da alimentação humana, desde que o homem começou a cultivar seus alimentos.

No mundo todo, os cereais respondem como grupo alimentar mais consumido; em 2º lugar os vegetais e em 3º o leite. No Brasil, os cereais também são o número 1 da cadeia alimentar do brasileiro.

Apresentam uma grande diversidade, portanto fonte rica para criação de receitas.Os principais cereais não sofrem com a sazonalidade no Brasil e existem várias opções de custo baixo, permitindo receitas criativas sem incremento no custo do petisco.

Além da diversidade dos tipos de cereais, são inúmeras as possibilidades criativas para uso dos mesmos, permitindo assim uma amplitude na criação.

Alguns dos principais cereais disponíveis no Brasil: Arroz, Aveia, Cevada, Linhaça, Milho, Quinoa, Trigo.

Perfil dos Botecos

Os “butecos” selecionados para participar são classificados pela realização do concurso como “Espontâneos”: é aquele lugar em que o dono está sempre à frente do negócio, não pertencendo à redes ou franquias. Tem a identidade de seu proprietário e na maioria das vezes, outras pessoas da família do dono trabalham com ele.

O Comida di Buteco vem se consolidando ano a ano como uma das mais importantes plataformas de transformação social no segmento e contribuído para a manutenção desses pequenos comércios num mercado tão concorrido e vulnerável, inúmeras vezes, mudando a vida de seus proprietários. Só na edição 2016 foram contabilizados 450 mil votos, gerando uma cadeia de valor de 120 milhões, com 6 mil novos empregos e mais de 4 milhões de pessoas diretamente impactadas nos botecos.

Patrocinadores

O Comida di Buteco é 100% viabilizado com investimento de empresas que acreditam na sua causa e como plataforma de desenvolvimento de suas marcas. Nenhum boteco paga absolutamente nada para participar.

Com informações da assessoria