Comércio, saúde e shoppings têm horários diferenciados no feriado prolongado

Em virtude do feriado que homenageia Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital amazonense, nesta quinta-feira (8), o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus decretaram ponto facultativo na próxima sexta-feira (9), prolongando o feriado em todo o Estado. Os serviços administrativos voltam a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (12).

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, Laboratórios, Farmácias Gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial terão as atividades suspensas durante o feriado. Os serviços essenciais irão funcionar 24 horas no período.

Nesses dias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também irá manter o plantão de 24h e o atendimento das chamadas de urgência será feito pelo telefone 192.

Hospitais

Os Serviços de Pronto Atendimento (SPA) estaduais também seguirão em atividade durante todo o feriado. Os pacientes podem ser atendidos nos SPA’s do Alvorada, do São Raimundo, José Lins do bairro Redenção e UPA Campos Salles, localizado na rua Campos Salles, s/n – Tarumã.

Os moradores da Zona Norte podem contar com o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Maternidade Antônio Aleixo, o Pronto-socorro Danilo Corrêa, Pronto-Socorro Delphina Aziz e SPA Eliameme Mady. Além do SPA da Colônia Oliveira Machado, Pronto-Socorro 28 de Agosto e no Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Machado também vão funcionar normalmente.

Os prontos socorros infantis e as maternidades também funcionarão no horário normal.

Doação de sangue

O setor de captação de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) funcionará normalmente, em expediente das 7h às 18 horas, somente na segunda-feira.

Agência bancárias e comércio

Os bancos não vão funcionar neste feriado, conforme informações da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). O consumidor pode usar os canais alternativos de atendimento bancário, como os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking para fazer suas transações financeiras.

Para os consumidores que irão aproveitar para fazer compras no comércio de Manaus, durante o feriado, devem ficar atentos. No Centro de Manaus, as lojas devem abrir as portas às 9h e fechar às 13h. Já os shoppings terão horários diferenciados, de acordo com o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL), Ezra Benzion.

Shoppings

O Amazonas Shopping, Sumaúma e Manauara será aberto às 10h com previsão de fechamento às 22h. O Millennium – lojas e quiosques: 9h às 22h e praça de alimentação: 10h às 22h. Já o Manaus Plaza, as lojas funcionam de 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 21h. O Shopping Grande Circular abre às 8h até às 13h. O Cidade Leste, por sua vez, abre as lojas de 9h às 15h e praça de alimentação das 9h às 22h.

Portal EM TEMPO