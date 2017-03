Comércio prevê queda de 50% na venda de ovos da Páscoa

A venda de chocolate para a Páscoa, que este ano será comemorada no dia 16 de abril, deverá cair 50%, em relação ao ano passado. A previsão é da Associação Amazonense de Supermercados (Amase).

A entidade informou ainda que a retração anula qualquer chance de haver contratações temporárias nesta data, que é considerada uma das três mais importantes para o comércio. “É um momento difícil para falar em contratações temporárias, enquanto o crescimento é negativo”, reforçou o superintendente da Amase, Alexandre Zuqui.

Alexandre disse que essa situação, em parte, se deve à baixa oferta das indústrias de chocolate, que reduziram pela metade seus portfólios de ovos de Páscoa. Para ele, a população está preocupada em quitar as dívidas, além do alto índice de desemprego. “Os itens da Páscoa, mesmo numa data importante, se tornam supérfluos quando há muitas pessoas desempregadas ou endividadas”, explicou.

O comércio em geral também não deve contratar temporários, afirmou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag. Mesmo assim, esse mercado mais amplo aguarda crescimento de 1,5% nas vendas nesta Páscoa.

Segundo Assayag, a preparação das lojas está praticamente concluída. “Os empresários irão fazer mudança de horário e transferir pessoas de outros setores para render apenas naquele fim de semana”, explicou o empresário.

Assayag afirmou que não deverá haver contratação temporária que traga reflexos no comércio, porém, ele destacou que o setor comercial tem mantido as entradas e saídas de funcionários por situações pontuais, como demissão e contração para a mesma vaga, ou seja, não há casos de surgimento de novas vagas de trabalho.

Porém, ele afirmou que o fato de não haver o surgimento de novas vagas temporárias não significa que o comércio não tenha boas expectativas para a venda na Páscoa deste ano. Pelo contrário, Assayag esclareceu que foi comprado quase 3% a mais de toneladas de chocolate neste ano na comparação com o ano passado.

Segundo ele, existe a expectativa das vendas do setor terem um crescimento de 1,5% na Páscoa. Esse aumento deverá ocorrer porque os ovos que vão sair neste ano são menores e tiveram crescimento de 4% no valor em relação ao ano passado. “Nesta Páscoa não vamos ter temporários, mas cada empresário vai realocar seus funcionários para tirar dúvidas do consumidor”, salientou Assayag.

Ele disse também que a falta dos temporários acontece porque os empresários ainda têm dificuldades financeiras e não compensa investir em novas vagas em prol de um período que para o comércio rende apenas em quatro dias. “Os comerciantes se anteciparam um pouco e os ovos já estão todos nas parreiras, mas não adianta ter todo aquele volume de funcionários porque o custo ainda é alto”, concluiu o presidente

da CDL-Manaus.

Joandres Xavier

EM TEMPO