Comércio local estima alta de 5% nas vendas no Dia dos Namorados

Lojistas investem nas promoções para o dia dos namorados – Michael Dantas

As vendas do comércio no Amazonas estão com uma expectativa de crescimento de 5% no Dia dos Namorados, celebrado na segunda-feira (12). Mesmo em um cenário de incertezas políticas e econômicas, a Associação Comercial do Amazonas (ACA) acredita que a população está mais confiante para comprar em datas comemorativas para agradar familiares, e o Dia dos Namorados, considerado o terceiro Natal do ano, se mostra como uma forte oportunidade para consumo.

As vendas para o Dia dos Namorados caíram no ano passado – foto: Divulgação

O presidente da ACA, Ismael Bicharra, disse que nas últimas datas comemorativas o comércio vem apresentando crescimentos tímidos, mas animadores, como foi no último Dia das Mães, quando houve alta de 2,5% nas vendas. “Estamos acreditando com otimismo no Dia dos Namorados. O comércio está preparado e pronto para a data”, salienta.

O gerente da Sapataria Classe, Elielze Batista, disse que a empresa está com mercadoria e estoque renovado para atender à demanda do dia 12 de junho. A expectativa é de um crescimento de 5%, puxada, principalmente, pelo movimento do público na semana que antecede a data comemorativa.

A empresa não trabalha com desconto na hora, mas remarcou toda mercadoria da loja com preços entre 25% e 30% mais baratos que o valor normal para chamar mais atenção do cliente. “O movimento está bom. Agora vamos só aguardar a data”, frisa.

O gerente geral das lojas de roupas masculinas Laguna Beach, Marcelo Amaral, disse que o mercado está muito devagar, então acredita que deve melhorar apenas a partir de hoje (9). O fato de a data cair numa segunda-feira este ano pode atrapalhar o andamento das compras porque a maioria das pessoas vai estar trabalhando. “As mulheres já estavam procurando a loja para fazer compras aos namorados, mas este ano não deve haver crescimento nas vendas, ou seja, elas se manterão estáveis”, aponta.

Estratégias

Vindo de uma queda de 3% nas vendas do Dia das Mães e uma expectativa de queda para o Dia dos Namorados, o proprietário da loja de sapatos e bolsas femininas Belle Scarp, Evandro Galvan, apostou em uma estratégia ousada para alavancar as vendas e está vendendo produtos recém-lançados, com descontos de até 50%, além de abatimentos entre 10% e 20% em todos os outros produtos da loja. “É lançamento e desconto no mesmo produto, para tentar chamar a atenção do cliente”, declara.

Na Laguna Beach, para atrair mais os clientes, a loja preparou uma promoção com preços diferenciados nas unidades da rede com 20% de desconto até o dia 12 de junho. Na linha de calças, do número 36 ao 40 pode sair por até R$ 60 no dinheiro ou débito. Após o dia 12, os preços voltam ao normal.

Joandres Xavier e Mara Magalhães

EM TEMPO