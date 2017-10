Comércio do AM cresce em sete meses seguidos

O comércio do Amazonas completou o sétimo mês consecutivo de crescimento ao alcançar alta de 0,8% em setembro deste ano comparado ao mês anterior. Mesmo que ainda baixos os números são animadores para a CDL-Manaus (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus) que já espera alta 4% a 5% no período de vendas do fim de ano, como Natal e Ano Novo. Os dados foram divulgados ontem (19) e acompanham a tendência nacional do setor, que em setembro também apresentou um crescimento, neste caso de 1,5%, segundo levantamento da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

De acordo com os dados da CDL-Manaus, ao longo de 2017 o crescimento acumulado do setor já chega a 1,7%. O presidente, Ralph Assayg, destacou que o setor já está estabilizado nas áreas de demissão e fechamento de lojas. Mas outros fatores também vem contribuindo para o pequeno avanço, que são a liberação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), durante quatro meses e os discídios coletivos de diversas categorias trabalhistas, que possibilitou acréscimos no salários da população.

Leia mais: Vendas do comércio varejista caem 0,5%, mas acumulam alta de 0,7% no ano

“Esses fatores contribuíram para os sete meses que o setor ficou no azul. Não é muito ainda, mas como tiveram muitos discídios coletivos, houve uma pequena melhoria salarial. os consumidores conseguiram quitar boa parte das dívidas, o que diminuindo a inadimplência. Todos esse movimento dá ânimo para trabalhar neste fim de ano” , avaliou Assayag.

O vice-presidente da ACA (Associação do Comercial do Amazonas), Nílio Portela, também elogiou os números do comércio neste segundo semestre. “Esses dados ainda não são tão significativos, mas deixam uma ótima expectativa para o restante do ano e para o próximo ano. Tanto o governo Federal, quanto o estado, injetaram mais dinheiro na economia. Estamos com uma confiança alta em cima do segundo semestre, acreditamos que os resultados serão ainda melhores quando fechar”, completou.

Também da ACA, o especialista Ismael Bicharra, disse que estamos tendo uma volta gradual do crescimento do comércio. Segundo Bicharra, o governo Federal está fazendo um esforço grande de colocar dinheiro no mercado para provocar esse crescimento que estamos vendo. Com isso os números estão se tornando positivos, como crescimento do PIB, queda da taxa de juros, queda da cesta básica.

O especialista aponta ainda que os resultados devem promover um Natal bem melhor do que em 2016 com certeza. “Esse ano já estamos igual a 2016. Isso quer dizer que a queda já parou, e estamos retornando ao crescimento econômico, mas gradual. Essa recuperação será lenta por conta do desemprego que ainda está alto, mas estamos bastante confiante em ter um bom Natal em termos de faturamento”, completa.

A nível nacional, o Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, subiu 1,5% em setembro quando comparado a agosto na análise com ajuste sazonal, de acordo com os dados apurados pela Boa Vista SCPC. Na avaliação acumulada em 12 meses, ou seja, entre outubro de 2016 até setembro de 2017, frente ao mesmo período do ano anterior, houve queda de 2,1%. Já na avaliação contra setembro do ano passado, houve um aumento de 5,5%. Nacionalmente o segmento de “Móveis e Eletrodomésticos” apresentou alta de 2,8% em setembro e a atividade do setor de “Supermercados, Alimentos e Bebidas” subiu 0,5%.

Joandres Xavier

Leia também:

Aprovados no concurso do TJAM pedem nomeação e marcam protesto

Celebridades usam hashtag em protesto contra o decreto que extingue reserva na Amazônia

TCE nega cautelar para aumento de salário de vereadores