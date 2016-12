Comércio ainda possui 2,5 mil vagas de trabalho temporário

O motivo, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) são as baixas vendas ocasionadas pela retenção de até 5 mil contêineres no porto de Manaus.

Os produtos que já deveriam estar nas prateleiras, ainda estão “encalhados” nos portos da capital devido à greve dos auditores fiscais da Receita Federal no Amazonas. A entidade estima que as contratações dos extras iniciem nesta segunda (5) e sigam até o dia 15 de dezembro, quando as empresas poderão pagar os novos funcionários.

Aos interessados, as contratações de temporários devem acontecer, principalmente, por canais como Sistema Nacional de Emprego (Sine), site da CDL-Manaus e diretamente nas lojas por meio de aviso em placas e em jornais locais, além de outros meios de preferência das empresas.

O presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, informou que as contratações deveriam ter começado no mês passado. “Por enquanto as únicas admissões que estão acontecendo são de reposição de funcionários, por exemplo, aquele gerente que saiu e precisa colocar outro. Se você não vende, não tem dinheiro para contratar os extras ”, explicou.

A estimativa de contratação de 2,5 mil trabalhadores é a mesma do ano passado, mas a entidade teme que este ano a meta não seja alcançada. Outro fator importante ressaltado por Assayag é que as empresas irão contratar apenas pessoas que já possuem treinamento.

Mercadoria

Para a CDL-Manaus, o grande vilão do comércio neste fim de ano tem sido a retenção da mercadoria nos portos, porque causa dois problemas para a população. “Um é a falta de produtos e o outro é o preço mais elevado daqueles poucos que estão sendo liberados por conta do valor alto que as empresas pagam pelo tempo que o contêiner fica no porto, cerca de R$ 1,2 mil a diária”, explicou Ralph Assayag.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO